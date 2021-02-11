«Грудь силиконовая, ягодицы - свои!». 38-летняя фитнес-бикини о спорте, возрасте и красоте женского тела

Источник материала: Tut.by

— Родители изначально скептически отнеслись к моему новому увлечению: «Взрослая женщина, следи лучше за ребенком, занимайся семьей», — вспоминает фитнес-тренер Алена Анохина. Ей 38 лет. Три года назад она впервые приняла участие в соревнованиях по фитнес-бикини, а в прошлом году стала чемпионкой Беларуси среди мастеров (в этой категории выступают спортсменки старше 35 лет, — Прим. редакции).

— Я пришла поболеть за коллег, а в итоге сама влюбилась в этот спорт, — признается Алена.

Мы поговорили с начинающей бикинисткой о том, для чего ей соревновательный фитнес, об изнуряющих тренировках, женском здоровье, возрасте и цене выхода на сцену.

«Мне казалась, я недостаточно „сухая“, хотя от меня уже ничего не осталось»

— Всю жизнь я в спорте. С 5 лет занималась художественной гимнастикой. В 8 классе перешла на спортивную аэробику. Готовилась на чемпионат мира и за две недели до соревнований упала на копчик, сильно повредила его. Год пыталась вернуться в спорт — не получилось. Не смогла полностью восстановиться после травмы.

Алена закончила БГУ, около 10 лет работала в маркетинге. В декретном отпуске (сейчас дочке Алены Кире 11 лет, — Прим. редакции) начала вести групповые занятия по фитнесу. Потом получила дополнительное образование в БГУФК — и полностью ушла в тренерскую деятельность.

— Если решили стать фитнес-бикини — начните с поиска грамотного наставника, — советует Алена. — Ты не даешь сам себе адекватную оценку. К одним из соревнований готовилась самостоятельно. Я кидалась из крайности в крайность. Мне казалась, я недостаточно «сухая», хотя от меня уже ничего не осталось.

Тренер строит тренировочный процесс исходя из пропорций фитнес-бикини: не хватает в спинке, ноги огромные, попа маленькая. Нельзя дать пятерым девушкам одинаковые упражнения.

Со своим нынешним тренером Максимом Кретовым Алена познакомилась на турнире в Саратове. Он консультирует ее онлайн. Спортсменка отчитывается по форме, питанию, самочувствию:

— Мы на связи 24/7. В Беларуси много специалистов, но не у всех есть место в команде и не все подходят тебе по духу. Вы должны доверять тренеру на 100%. Иначе результата не будет. Ведение атлета в бодибилдинге стоит от 50 до 300 долларов в месяц.













— Как построены ваши тренировки?

— Тренировки зависят от периода: массонабор, «сушка», восстановление. Сейчас у меня «сушка» — это четыре силовых и 3−4 кардиотренировки в неделю. В зале провожу около 3-х часов в день.

В нашем виде спорта большую роль играет позинг. Это, грубо говоря, вторая тренировка. Без правильного позирования не выиграть. У тебя может быть самая топовая форма, но если коряво вышел — в пролете. Я периодически езжу на консультации к белорусской гуру, судье международной категории Наталье Качан. В позинге масса нюансов! Не туда поставила ногу — ягодичная мышца показалась в невыгодном ракурсе.

«Рядом стоит 20-летняя, а ты почти 40-летняя. Там кровь с молоком, а тут…»

— Ростовка и мастера: в какой соревновательной категории больше конкуренция?

— Если участвуешь в ростовке (Алена соревнуется в категории до 163 сантиметров — Прим. редакции), к тебе могут предвзято отнестись именно из-за возраста. Когда рядом стоит 20-летняя, а ты почти 40-летняя — разницу сложно не заметить. Там кровь с молоком, а тут… Если же брать мировой стандарт, там возраст никого не смущает.

Спортивные успехи героини: Кубок железного льва — 2019, Топ-6 — мастера; Кубок РБ — 2019, 2 место — мастера, 3 место — ростовка; Кубок РБ — 2020, 1 место — мастера; Volga Pro Show — 2020, 4 место — ростовка; Кубок железного льва — 2020, 2 место — мастера, Топ-4 — ростовка.

— Муж поддерживает вас?

— Поначалу это было только мое увлечение. А сейчас у Сергея азарт! Он живет моей мечтой! Супруг не из мира спорта. Мы познакомились на моей первой работе, в браке 13 лет.

Я хожу в гости с контейнером с едой, и раньше постоянно слышала от родителей: «Сядь нормально поешь! Что ты ерундой занимаешься?». Сейчас все уже записались в мою группу поддержки. (Улыбается).

«Я знаю, как тяжело не есть неделями, а то и месяцами. Но это мой выбор!»

— Как питается фитнес-бикини в период «сушки»?

— Я питаюсь на 1400 калорий: белков — 120, жиров — 55, углеводов — 85. Ты подбираешь продукты под себя. В прошлые «сушки» у меня был намного выше калораж. Я ела почти все, но «упахивалась» кардио по 2 часа в день. Это очень тяжело, гормон стресса — кортизол, который влияет на твою форму, — зашкаливал. Сегодня у меня в рационе филе индейки, морепродукты, рис, хлебцы, киви, яблоки, яйца, арахисовая паста, оливковое масло и много овощей. Недавно был углевод картошка. Я чередую: на завтрак яйца делаю или с хлебцами, или с картошкой.



Завтрак. Фото из личного архива героини.

— И все это варим/парим?

— Нет, я в этом плане не заморачиваюсь. Например, перекручиваю грудку индейки в фарш (150−200 грамм) и тушу со свежим помидором на сковороде. Дневную норму еды фасую в несколько контейнеров, чтобы не съесть все за раз и беру с собой на работу.

Муж и дочка питаются «нормальной» едой. Недавно готовила Кире пирожное картошка. Домочадцы хвалили — вкусно получилось, сама не пробовала. Из сладкого сейчас позволяю себе только протеиновые батончики.



Обед. Фото из личного архива героини.

— Срывы случаются?

— Да. Вместо двух хлебцов могу съесть три! (Смеется).

Если ты атлет на «сушке» и у тебя стоит конкретная цель, о каком срыве может идти речь? При грамотно спланированной «сушке» есть и читмилы, и рефидные загрузки до которых можно дотерпеть. Я знаю, как тяжело не есть неделями, а то и месяцами. Но это мой выбор! Я взрослый человек и несу ответственность за свои действия.

Клиенты часто спрашивают, как не сорваться на вкусняшку на диете? При правильном расчете КБЖУ (КБЖУ — соотношение калорий, белков, жиров и углеводов, которые попадают в организм с пищей — Прим. редакции) вы и конфетку, и кусок пиццы можете съесть и не выйти за предел своего калоража. Питаться в удовольствие и худеть — реально!



Ужин. Фото из личного архива героини.

— Питание спортсмена дороже рациона обычного человека?

— Рыбу, мясо, крупы, овощи — ест вся семья. Лично мне дорого обходится поддержка: Омега-3, коллаген, магний, витамин D, С, хондрозамин, хондроитин для суставов. В среднем в месяц на витамины трачу 100 рублей.

«Рожала? Класс! Не так страшно»





— «Сушка» накануне соревнований — это не просто минимум углеводов, но и отказ от воды за сутки до выхода на сцену, прием мочегонных. Многие спортсменки признаются, что после турниров сильно отекают, болит все вплоть до кожи, потому что она растягивается. Как у вас проходит процесс восстановления?

— Есть конкретный этап слива воды перед соревнованиями. Идет разгон организма: за неделю до турнира ты начинаешь с четырех литров воды и за сутки до выступления пьешь всего 200 миллилитров. Не всегда это надо — нужно смотреть по форме. Я выступала и без слива воды, и со сливом.

Подготовка к соревнованиям — это тяжело не только физически, но и морально. На финише тебя «подрывает» так, что после выступления многие пускаются во все тяжкие — едят все, что видят. Отсюда отеки, прыщи, проблемы с кожей. Атлету из «сушки» нужно выходить поэтапно, постепенно увеличивая калораж. Закончил сезон — в течении двух недель не тренируешься вообще, чтобы прийти в себя.

Не все спортсмены морально готовы к испытаниям. Некоторые всю «сушку» ноют. Если кто-то рядом ест сникерс — готовы убить. Я тоже становлюсь раздражительной — клиенты и муж, спасибо, что терпите. (Улыбается). Но я всегда была «дрыщом». Для меня проблема не скинуть, а набрать мышечную массу перед «сушкой».

— Среди балерин и атлетов часто встречается аменорея — отсутствие менструаций. Среди бикинисток даже есть шутка: «У тебя на подготовке к соревнованиям не пропали месячные? Плохо сушилась!».

— Мне тренер говорит: «Рожала? Класс! Не так страшно». Риски есть всегда и мы, приходя в спорт, принимаем их. Любой профессиональный спорт наносит урон здоровью.

Что касается аменореи, то основная проблема в неправильно подобранном КБЖУ. Те тренеры, которые урезают девочкам жиры, а это наша гормональная система — кожа, ногти, волосы — просто губят красоток. Если не съедать свою норму, конечно, все полетит.

Раз в три месяца я сдаю анализы на гормоны и биохимию, чтобы посмотреть, в каком состоянии организм. Если необходимо что-то привести в норму — резко корректирую питание. Нужно слушать свой организм. Если он просил, а ты проигнорировала, будут проблемы.

«До определенного уровня организму хватает естественного ресурса, дальше — нужна помощь»

— Правда ли, что в зависимости от категории, в которой выступает спортсменка, выбирается курс фармакологии? Это могут быть как легкие, так гормональные препараты, от которых у девушек грубеет голос, волосы растут там, где, по идее, не должны?

— До определенного уровня организму хватает естественного ресурса, дальше — нужна помощь. Если тренер и спортсмен принимают решение использовать «химию», то они сами и будут нести ответственность за возможные последствия. Мне пока хватает грамотного питания и тренировок.

Вообще, бикиняши не гонятся за «мясом». В нашем направлении мышцы играют не такую важную роль, как, например, в бодибилдинге. На первом месте — красота женского тела. Все должно быть гармонично: правильно развитая мускулатура, гладкость кожи, осанка, умение грациозно и уверенно держаться на сцене, макияж, волосы. Фитнес-бикини должна обаять жюри, запомниться им.









— Протеин — одна из самых распространенных добавок среди спортсменов. Почему?

— Я не пью протеин, все белки получаю из продуктов. Во время тренировки пью BCAA иностранных производителей (BCAA — комплекс из трех незаменимых аминокислот с разветвленными боковыми цепями: лейцин, валин и изолейцин. Эти аминокислоты стимулируют рост и восстановление мышц, — Прим. редакции). Жиросжигателей сейчас множество, считаю их рабочими, но надо подбирать индивидуально, чтобы не было аллергии на компоненты. У меня сейчас L-карнитин.

«Я вставила импланты в грудь за три тысячи долларов»

— Высушить тело, сохранив пышную грудь, практически невозможно. Так устроен женский организм. Маленькая грудь у фитнес-бикини — диспропорция. Вы прибегали к услугам пластических хирургов?

— У меня грудь силиконовая, это не секрет. Я вставила импланты два года назад. Выбрала родной второй размер, чтобы без фанатизма. Операцию делала в Беларуси, стоила три тысячи долларов.

Супруг сразу был против: «Зачем тебе это надо? Ты и так красивая!». Но если я решила, меня не переубедить. С другой стороны, какому мужчине не нравится подтянутая грудь? На ощупь она естественная — так муж говорит.

— Сочные ягодицы многих бикинисток тоже силикон?

— У меня здесь все свое! (Улыбается). В бодибилдинге и фитнесе импланты в ягодицах запрещены. На правильно высушенном теле это очень заметно. Спортсмен с имплантами в ягодицах дисквалифицируется.

— Считаете ли сами вы фигуру фитнес-бикини женственной?

— Это соревновательная форма. Мне нравится, как я выгляжу на сцене. Супруг все же больше радуется, когда я набираю вес. В повседневной жизни я обычная женщина с подтянутой попой и прессом. На хорошей фигуре все вещи смотрится выигрышнее. Я люблю носить элегантные платья, высокий каблук. Не путайте фитнес-бикини с тем же бодифитнесом.

«Помогает муж. На все мои „хотелки“ тренерской зарплаты может и не хватить»

— Спорт — это дорого?

— О, да. Начнем с оплаты тренажерного зала, если ты сам не тренер и это не твое место работы. А таких много! Среди фитнес-бикини есть врачи, повара, менеджеры, мастера по маникюру. Плюс оплата тренера, спортивное питание.

Отдельная статья расходов — создание образа на соревнование. Купальник, в котором я выступала на Чемпионате Беларуси, — стоил 600 долларов. Я шила его на заказ в Питере. Покрой купальника индивидуален — строение тела у каждой бикинистки особенное. Важно, чтобы он не выглядел как нижнее белье. Плавки должны быть V-образной формы, не допускаются стринги и танго — все прописано в правилах. Чем больше страз Сваровски, тем дороже. В этом случае маленькая чашка бюстгальтера — выгодно. (Смеется). Туфли — 70 долларов. За слишком низкий или высокий каблук судьи могут снизить баллы. Украшения — от 50 долларов до бесконечности. Моя бижутерия — два браслета с серьгами — обошлись в районе 100 долларов.

На соревнованиях ты обязательно должен быть в гриме, чтобы был виден весь рельеф тела. Он наносится из пульверизатора на все тело, лицо делается чуть светлее. Гримирует либо местная группа гримеров за 50 долларов, либо сам. Я хочу обучить этому мужа — выйдет дешевле. Банки грима за 50 долларов хватит на 4−5 выступлений.

Макияж на месте — 50 долларов. Я крашусь и причесываюсь сама. Единственное, иногда наращиваю волосы — так я смотрюсь эффектнее.

Самый дешевый взнос за участие в соревновании — 20 долларов. На международных — от 50 до 300 евро. За участие в двух категориях платишь, соответственно, два взноса. В прошлом году взнос на Чемпионате Беларуси был 40 рублей.





— Призовой фонд подобных соревнований богатый?

— В Беларуси победителям достается лишь кубок и медаль. На международных соревнованиях, например, на Diamond, можно получить 100 — 300 евро в зависимости от места.

Бикинисткам без спонсорской поддержки тяжело. Поэтому главная награда — контракты с крупными компаниями спортивного питания, например. Мне помогает муж. Порой, на все мои «хотелки» тренерской зарплаты может и не хватить.

Да, я реализовываю свои амбиции. Мне нравится выступать, показывать результат. Мечта почти всех фитнес-бикини — попасть на Арнольд Классик. Я не исключение. (Улыбается). Пока получается — буду работать. Я слежу за российской 50-летней бикинисткой. Судя по ее энтузиазму — она не собирается заканчивать! Я тоже пока не наигралась!