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Официальное социсследование зафиксировало снижение доверия белорусов к Лукашенко

11.02.2021 08:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Официальное социсследование зафиксировало снижение доверия белорусов к Лукашенко
Иллюстративное фото
Официальное социсследование засвидетельствовало снижение доверия белорусов к Александру Лукашенко. Как сообщает БЕЛТА, ему доверяет 66,5% опрошенных. А как известно, по официальным результатам выборов он получил 80,1%. Или более 13% голосовали «без доверия»?

Ранее о «масштабном социологическом исследовании», которое проводилось в течение месяца «в два этапа», рассказывал Лукашенко. По его словам, ему было бы «очень сложно» выступать на Всебелорусском народном собрании, «не зная глубинных настроений в обществе». И социологи успели к собранию, которое откроется 11 февраля!

Выяснилось, что соцопрос проводили с 12 января по 8 февраля аналитический центр ЕсооМ с участием фонда «Украинская политика», и «во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами». Было опрошено 9896 человек в 108 населенных пунктах.

Что было заявлено об итогах исследования? Кроме уровня доверия к Лукашенко озвучили уровень доверия оппозиции — 17,2%. Как известно, официально Светлана Тихановская получила на выборах только 10,1%.

64,9% белорусов считают, что за последний год экономическая ситуация ухудшилась, у 50,6% ухудшилось материальное положение, и только 4%(!) считают, что виноват руководитель государства.

Заявлено, что протестные акции в Беларуси против фальсификаций, насилия силовиков и за новые выборы не поддерживают 72,4% опрошенных. 56% доверяют Всебелорусскому народному собранию!

Более 60% считают, что действующая Конституция «соответствует общественным запросам».
 
 
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