|
Официальное социсследование зафиксировало снижение доверия белорусов к Лукашенко
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ранее о «масштабном социологическом исследовании», которое проводилось в течение месяца «в два этапа», рассказывал Лукашенко. По его словам, ему было бы «очень сложно» выступать на Всебелорусском народном собрании, «не зная глубинных настроений в обществе». И социологи успели к собранию, которое откроется 11 февраля!
Выяснилось, что соцопрос проводили с 12 января по 8 февраля аналитический центр ЕсооМ с участием фонда «Украинская политика», и «во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами». Было опрошено 9896 человек в 108 населенных пунктах.
Что было заявлено об итогах исследования? Кроме уровня доверия к Лукашенко озвучили уровень доверия оппозиции — 17,2%. Как известно, официально Светлана Тихановская получила на выборах только 10,1%.
64,9% белорусов считают, что за последний год экономическая ситуация ухудшилась, у 50,6% ухудшилось материальное положение, и только 4%(!) считают, что виноват руководитель государства.
Заявлено, что протестные акции в Беларуси против фальсификаций, насилия силовиков и за новые выборы не поддерживают 72,4% опрошенных. 56% доверяют Всебелорусскому народному собранию!
Более 60% считают, что действующая Конституция «соответствует общественным запросам».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты отличаются от результатов выборов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)