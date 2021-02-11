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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Официальное социсследование зафиксировало снижение доверия белорусов к Лукашенко Результаты отличаются от результатов выборов.

Ранее о «масштабном социологическом исследовании», которое проводилось в течение месяца «в два этапа», рассказывал. По его словам, ему было бы «очень сложно» выступать на Всебелорусском народном собрании, «не зная глубинных настроений в обществе». И социологи успели к собранию, которое откроется 11 февраля!Выяснилось, что соцопрос проводили с 12 января по 8 февраля аналитический центр ЕсооМ с участием фонда «Украинская политика», и «во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами». Было опрошено 9896 человек в 108 населенных пунктах.Что было заявлено об итогах исследования? Кроме уровня доверия к Лукашенко озвучили уровень доверия оппозиции — 17,2%. Как известно, официально Светлана Тихановская получила на выборах только 10,1%.64,9% белорусов считают, что за последний год экономическая ситуация ухудшилась, у 50,6% ухудшилось материальное положение, и только 4%(!) считают, что виноват руководитель государства.Заявлено, что протестные акции в Беларуси против фальсификаций, насилия силовиков и за новые выборы не поддерживают 72,4% опрошенных. 56% доверяют Всебелорусскому народному собранию!Более 60% считают, что действующая Конституция «соответствует общественным запросам».