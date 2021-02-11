Источник материала: UDF



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Выбирать одну из этих дорог придется в ближайшее время — экономика не позволит долго продолжаться нынешнему состоянию», - заявил Бабарико в интервью Deutsche Welle. Он добавил, что точка — 2025 год.

«Фактически это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа», - сказал Бабарико.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бабарико допустил скорую ликвидацию Беларуси как государства У республики осталось только два варианта.