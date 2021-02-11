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Бабарико допустил скорую ликвидацию Беларуси как государства
Источник материала: UDF
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Второй вариант — обретение Беларусью настоящей политической и экономический независимости.
Выбирать одну из этих дорог придется в ближайшее время — экономика не позволит долго продолжаться нынешнему состоянию», - заявил Бабарико в интервью Deutsche Welle. Он добавил, что точка — 2025 год.
При это Бабарико, который сидит в СИЗО уже 8 месяцев, отказалась считать происходящее в стране массовыми репрессиями. По его словам, он сделал этот вывод на основе новостей белорусского телевидения. В то же время оппозиционер отметил, что просмотр местного ТВ можно сравнить с моральными пытками.
«Фактически это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа», - сказал Бабарико.
Также политик не исключил, что текущие события в республике могут привести к гражданской войне. Бабарико добавил, что власти не должны допускать ненависть людей друг к другу из-за того, что они любят символы разных цветов.
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