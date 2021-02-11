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Бабарико допустил скорую ликвидацию Беларуси как государства

11.02.2021 08:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бабарико допустил скорую ликвидацию Беларуси как государства
Иллюстративное фото
Бывший глава Белгазпромбанка и кандидат в президенты, Виктор Бабарико, который находится в следственном изоляторе, не исключил ликвидацию Беларуси как государства в ближайшие годы. Политик заявил, что потеря независимости — один из двух возможных вариантов.

Второй вариант — обретение Беларусью настоящей политической и экономический независимости.

Выбирать одну из этих дорог придется в ближайшее время — экономика не позволит долго продолжаться нынешнему состоянию», - заявил Бабарико в интервью Deutsche Welle. Он добавил, что точка — 2025 год.


При это Бабарико, который сидит в СИЗО уже 8 месяцев, отказалась считать происходящее в стране массовыми репрессиями. По его словам, он сделал этот вывод на основе новостей белорусского телевидения. В то же время оппозиционер отметил, что просмотр местного ТВ можно сравнить с моральными пытками.

«Фактически это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа», - сказал Бабарико.


Также политик не исключил, что текущие события в республике могут привести к гражданской войне. Бабарико добавил, что власти не должны допускать ненависть людей друг к другу из-за того, что они любят символы разных цветов.
 
Теги: Новости
 
 
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