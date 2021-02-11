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«Держим слово». hoster.by обнародовал второй публичный отчет для клиентов
Источник материала: Навiны
В 2020 году
«hoster.by серьезно изменился изнутри и снаружи: новый личный кабинет, существенная “прокачка” виртуального хостинга, повышенная на порядок безопасность, линейка новых сервисов и многое другое. Чтобы вы были в курсе, что именно мы делаем и куда движемся, мы публикуем второй по счету публичный отчет», — говорится на сайте компании.
Приводим отчет полностью.
Новый личный кабинет и удобное управление услугами
Полностью обновился дизайн, сократилось количество шагов до любого действия, стал удобнее заказ сопутствующих сервисов. В разделах с услугами появились наглядные статусы: новые, активные, требующие внимания, отключенные сервисы. Это сделано, чтобы привлекать внимание к тем услугам, которые ожидают каких-то действий с вашей стороны.
Внешний вид кабинета полностью «влился» в дизайн основного сайта. Предыдущая версия, которую мы развивали с момента появления hoster.by, все еще доступна для всех желающих на период «акклиматизации». Но мы уверены, что привыкать к новому кабинету не придется — он намного проще и удобнее. Часть расширенного функционала, которая осталась в старом кабинете, совсем скоро появится и в новом.
Три уровня защиты виртуального хостинга
Это самый популярный способ размещения сайтов, а значит безопасность повысилась сразу для десятков тысяч сайтов. Что именно включают эти три уровня обороны:
Эти инструменты работают на всех видах нашего хостинга, включая специализированные. Чуть отличается их набор только на Windows-хостинге, но здесь также все линии обороны получили обновления.
Автовосстановление файлов и директорий сайтов
Это тоже часть нашей новой системы безопасности, но она настолько классная, что ее хочется выделить в отдельный пункт. Связка проактивной защиты Imunify360 и нового инструмента резервного копирования JetBackup позволяет полностью и без участия человека восстановить файлы сайта после вторжений.
Как это работает:
Никаких дополнительных настроек не требуется, система по умолчанию работает на тарифах
Улучшения самого популярного UNIX-хостинга
Помимо взлетевшего уровня безопасности, о котором мы подробно написали выше, можем похвастаться еще рядом изменений и одной красноречивой цифрой — uptime виртуального хостинга в последнем квартале 2020 года составил 100%.
Вот что еще вы заметите на unix-тарифах:
Аттестация по стандарту PCI DSS
Рады сообщить, что мы получили аттестацию инфраструктуры по мировому стандарту безопасности PCI DSS. Разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт, PCI DSS на протяжении многих лет является признанным во всем мире эталоном информационной безопасности.
Проверка, которую проводила сертифицированная аудиторская организация, включает 415 процедур, распределенных по 12 пунктам и дополнительным приложениям. Они закрывают все возможные аспекты безопасности: от правильного построения сети и контроля доступа к системным компонентам до политики инфобезопасности для персонала. Инфраструктура hoster.by полностью аттестована по 7 пунктам, частично — еще по 4.
«Когда мы говорим о 7 из 12 пунктов, это не значит оценку 7 из 12. А частичная аттестация по остальным пунктам говорит не о технических недостатках, а о неприменимости к нам данных требований, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Ряд обязательств касается производителей программного обеспечения или компаний, которые хранят у себя данные держателей карт. Мы не производим софт и не храним данные — соответственно, получать под это аттестацию не нужно. Зато мы закрыли все требования, которые позволяют передать нам на обслуживание всю инфраструктуру».
Защита персональных и других данных ограниченного распространения
С 2020 года hoster.by готов выступить в качестве доверенного партнера при получении аттестации и размещении информационных систем в полном соответствии с требованиями 3-фл/3-юл.
Такой стандарт защиты необходим, если ваша информационная система работает с данными, распространение которых ограничено. Это касается персональных данных, коммерческой, налоговой, врачебной, адвокатской тайны, сведений об исключительном праве и др. Порядок их защиты регламентирован приказом № 66 Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь.
Таким образом, данный тип защищенного хостинга закрывает необходимые требования безопасности и позволяет в точности соблюдать текущее законодательство.
Новые сервисы: от бюджетного Tilda-хостинга до полного администрирования IT-инфраструктуры
- удобную панель управления ISPmanager;
- интегрированные модули: аналитика, сканер-антивирус, автоматическое восстановление сервера в течение 1 минуты и многие другие полезные функции;
- круглосуточный мониторинг и защиту от DDoS;
- включенное время наших технических специалистов и приоритетную обработку обращений.
В рамках услуги можно заказать тариф с сохранением root-доступа к серверу, если у вас есть собственные системные администраторы. Либо можете полностью передать проект под нашу ответственность с получением гарантий доступности сервиса. При этом у вас будет доступ к статистике и аналитике, а также возможность самостоятельно выполнять простые операции вроде добавления поддомена или смены пароля.
Другие улучшения
KVM-доступ. Управлять выделенными серверами теперь будет так же просто, как если бы он стоял у вас под столом. Установка операционной системы, настройки сервера, управление электропитанием — все теперь становится доступным через панель управления. За счет KVM в сочетании с веб-администрированием вы можете получить практически неограниченный контроль над сервером, при этом обеспечить надежность, недоступную при использовании собственного оборудования.
Дублирование системы подключения LACP. Теперь мы подключаем выделенные и защищенные серверы к двум коммутаторам с независимым выходом в интернет и электропитанием. Да, это в два раза больше оборудования, и да, оно того стоит.
Собственный call-центр для уведомления клиентов о сроках истечения важных услуг. Мы за автоматизацию и сокращение количества ручных операций. Но опыт показал, что когда дело касается таких важных для бизнеса вещей как доменное имя, лучше совершить звонок накануне отключения услуги. Многие владельцы доменов не замечают email и sms-уведомлений, а также не в курсе, что в случае отключения быстро вернуть имя не получится. Поэтому мы не ленимся звонить и очень радуемся каждой благодарности клиента о том, что подстраховали его проект.
Apple Pay. Оплатить услуги hoster.by теперь можно через Apple Pay — это повышенная безопасность и конфиденциальность по сравнению с операциями по привычным картам. Когда вы оплачиваете покупки Apple Pay, номер карты не сохраняется на устройстве и не передается продавцу при оплате.
Итоги и планы на 2021 от главы hoster.by
— Думаю, что 2021-й сохранит тенденции прошлого насыщенного событиями года. В первую очередь в вопросах информационной безопасности, — говорит генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Со своей стороны мы тратим огромное количество времени и средств по ее усилению. Но важно помнить, что безопасность — командный «вид спорта», поэтому каждый владелец сайта должен интересоваться вопросами «цифровой гигиены». Как минимум знать, как обращаться с паролями, что такое SSL-сертификат, к какой категории данных относится информация, которую он принимает от пользователей.
Второе — способность быстро меняться и проверять гипотезы. Облачные услуги, внедрение и сопровождение Битрикс24 — все это наши шаги в этом направлении. В текущем году мы сделаем все, чтобы у вас появилось больше инструментов для быстрого и безопасного выхода в онлайн и эффективного развития вашего дела в постоянно меняющейся среде.
Что бы вы ни начинали в 2021 году, мы поддержим вас и постараемся помочь. Спасибо, что вы с нами.
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