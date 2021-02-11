Самое ужасное преступление — говорить правду. Почему блогеры уезжают из Беларуси

Под преследование в период выборов президента в Беларуси попали многие блогеры, освещавшие политические события в стране. Власти предусмотрели для них две опции — тюрьма или бегство из страны. За решеткой оказались Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Александр Кабанов, Павел Спирин, Сергей Петрухин, Владимир Неронский, Дмитрий Козлов, Владимир Цыганович…

В список заключенных могли попасть и региональные блогеры из Хойников, Добруша, Мозыря. Но они успели уехать за пределы страны. У каждого были свои основания для такого решения, но все они мечтают вернуться в Беларусь.

Naviny.by поговорили с белорусскими блогерами, которые сейчас вынужденно живут за границей.

В милицию забрали вместе с младшим сыном

Сергею Устиновичу 38 лет. До «событий» он жил в Добруше. Вместе с женой воспитывают четверых детей. Старшей дочери 15 лет, затем — мальчики-двойняшки, им по десять. Самый младший — шестилетний Максим. Мальчишка уже успел побывать в милиции — в октябре 2020-го его вместе с отцом забрали в отдел «нехорошие дяди» с празднования Дня города.





Сергей делал стрим. В прямом эфире к нему подошел милиционер и бесцеремонно приказал проследовать в отдел «для удостоверения личности» (этот момент есть на видео — на 02:05).

Ссылки на то, что человек с ребенком, празднует, как и все, День города, не помогли. В итоге блогер оказался в изоляторе. В первый, но не в последний раз.

Сергей работал на бумажной фабрике «Герой Труда» в бюро метрологии. В прошлом году он, как отличный специалист, попал на Доску почета. В том же году он примкнул к Сергею Тихановскому. И понеслось.





«Бардак в стране напрягал очень давно, просто в 2020 году уже реально подгорело. Да и на фоне происходящего, действий Сергея Тихановского и других людей я увидел возможность что-то изменить в лучшую сторону. На тот момент я еще надеялся на какую-то долю законности в стране. Мне приходилось иметь дело с силовыми структурами и с судами, победить было нелегко, но возможно. Добруш в принципе аполитичный, но на этих выборах всё было по-другому. Много людей пришло на выборы, многие были с белыми лентами. Чувствовалась солидарность и поддержка окружающих, была уверенность в победе. Мне больно смотреть, когда творится бардак! Я бы себе никогда не простил, если бы не попытался что-то изменить», — рассказывает Сергей Устинович.

Акции протеста в Добруше после выборов были совсем малочисленными. 11 августа человек десять-пятнадцать собрались возле магазина «Соседи», чтобы обсудить происходящее в стране. Но почти всех задержала милиция. Устинович подал заявление в Следственный комитет по поводу неправомерных действий заместителя начальника РОВД.

«Потом меня обвинили в организации забастовки на работе. Неоднократно “приглашали” на беседы в милицию и прокуратуру. Но обходились просто болтовней. Когда задержали с сыном за стрим с Дня города, я только позже понял — почему. На видео попал такой момент, когда новый “мэр” с начальником милиции “тянули рюмку”. Тут же был отдан приказ, и милиционер бросился его выполнять. Мы с ним, кстати, выросли в одном подъезде. Но, видно, там уже всё запущено», — замечает блогер.

Уже после задержания в отделе милиции вспомнили, что Устинович вел стримы с акций протеста и составили протокол по ст. 23.34 КоАП. Дали 10 суток.

Ехал обжаловать решение суда — попал на 15 суток

Решение районного суда Устинович собирался обжаловать в областном. Но по дороге в Гомель его задержала милиция.

«У меня на руках были диски, документы, что позволило бы развалить их дело в суде, так как меня незаконно посадили. Поэтому меня опять схватили, чтобы не доехал до суда. Схватили и мою жену», — вспоминает Сергей.

Вместо разбирательства в областном суде блогер получил еще 15 суток ареста.

«Как там было сформулировано в протоколе… “Желая противопоставить себя морали, которая сложилась в обществе, из хулиганских побуждений, умышленно изготовил и выложил в сеть ролик”, чем унизил честь и достоинство милиционера! Речь идет о ролике с Дня города, когда меня забрали. Но его не я сделал! Кто-то другой взял его и наложил на ролик звук. Но в итоге милиция решила, что я — подлец, унизил милиционера, и 15 суток — это самое малое, что могут мне предложить взамен», — рассказал блогер.

По его словам, во время отбытия ареста к нему приходили местные милиционеры и угрожали уголовным делом.

«Сначала намекали, а потом открытым текстом сказали, что у меня — четверо детей, и что на Новый год и Рождество я точно буду сидеть, заберут и жену, а дети пойдут в детский дом…. Ответственность за детей и стала спусковым крючком для отъезда из страны», — объяснил Сергей.





Он видел, что происходит в стране, как «на ровном месте» люди получают уголовные дела, поэтому «не оставалось сомнений, что они приведут в исполнение свои обещания». «Тем более милиция направила письмо в отдел образования, чтобы провели социальное расследование. Просто хотелось быстро взять жену, детей и уехать в сторону границы — не важно, куда именно, в какую страну», — говорит блогер.

Семья получила гуманитарные визы, и Устиновичи оказались в Латвии.

«Уезжать было очень тяжело! Остался дом, который я построил с ноля, своими руками, остались животные — свиньи, куры, козы, собаки, коты… Разводили хозяйство, так как всё-таки четверо детей», — вспоминает Сергей.

«Когда пересекли границу, ребенок сказал: “Ура! Здесь новый президент!”»

Сейчас дети Устиновичей привыкают к новым условиям жизни.

«Когда пересекали границу, ребенок сказал: “Ура, здесь новый президент!”. Сейчас они уже зачислены в школу, обучение идет дистанционно. Единственное, что пока огорчает, что нет живого общения с другими детьми. Тогда бы наши дети быстрее освоили язык, подружились.

Центр для беженцев многие называют лагерем, а у меня язык не поворачивается — тут созданы вполне комфортные условия для жизни. Мне кажется, у многих белорусов условия постоянного проживания хуже, чем в этом «лагере».

Денег, которые выделяются нам, вполне хватает. Еще и белорусская диаспора вгоняет меня в краску, потому что регулярно заботятся о нас, о детях, делают подарки, помогают едой и вещами. Мы им очень благодарны», — говорит Устинович.





Сергей надеется на возвращение в Беларусь. «Надежда есть, что что-то изменится. Я бы сказал, что всё к этому идет, но уверен в одном — быстро не будет», — заметил Сергей.

Он объясняет, что дело не только в Лукашенко: «Возвращаться будет бесполезно до тех пор, пока не будут наказаны те, кто причастен к беззаконию в Беларуси; если на своих местах останутся все те, кто такое творили с людьми, причиняли боль и страдания».

«Трактор, поле снится — так хочется работать!»

Евгений Васильков жил с семьей в деревне Вить Хойникского района. Вел youtube-блог «Хроники механизатора». После вдохновился каналом Сергея Тихановского «Страна для жизни» и завел блог «Хойники для жизни» .



Евгений Васильков с женой и дочкой

Перед выборами президента сельчанин рассуждал о возможных фальсификациях и тех, кто к этому причастен. Рассуждения механизатора тронули белорусскую публику, видео собрало более 145 тысяч просмотров.

Внезапная популярность имела и обратную сторону — за трактористом пришли из милиции. Его обвинили в неподчинении и отправили на 10 суток в изолятор.

После выборов в Хойниках проходили акции протеста. Васильков снимал их и также попал под административное преследование. А в декабре ему «прилетело» из милиции еще и за «экстремизм».

«Начались угрозы, что заберут ребенка… Мы решили уехать. 17 декабря получили визы и покинули Беларусь», — говорит механизатор.

Он с женой Татьяной и дочкой попали в Латвию.

«Встретили нас хорошо, здесь много знакомых белорусов, знали, что мы приедем и ожидали. Больше всего не хватает, конечно же, дома, условия здесь замечательные… Но дом есть дом», — замечает Евгений.

Дочка Ксения расценивает переезд как путешествие. «Мы стараемся ее развлекать — на море возили, в зоопарке были. Но пока пандемия — не сильно разгуляешься», — говорит блогер.

Васильков твердо намерен вернуться в Беларусь — «как только в нашем райисполкоме уберут полицая, который там сторожит вход, и выбросят на свалку турникет, которым слуги народа себя отгородили — в тот же день пакуем чемоданы». Евгений надеется, что случится это уже скоро.

Больше всего ему не хватает работы. «Полгода без работы… Скоро весна, посевная. Мне трактор и поле снится — хочется поработать. Я буду тут искать такую работу, чтобы пахать, здесь фермерство развито, вакансии есть», — говорит Евгений.



Семьи Устиновичей и Васильковых встретились в Латвии

В Латвии его удивили люди — потому что они доброжелательные, всегда улыбаются. Поразило отношение чиновников к простым гражданам.

«Всё делается для того, чтобы, сидя дома, можно было решать вопросы, чтобы за какой-то справкой не переться в район. Чиновники стараются тебе помочь, а не отправить за справкой, что тебе нужна справка. Они не ставят себя богами и вершителями судеб, как у нас. Меня поразило отсутствие полиции, и что они не ходят по улицам и не ищут себе жертву», — отметил блогер.

«Самое страшное преступление в Беларуси — говорить правду»

Мозырянин Александр Цуканов создал youtube- и телеграм-канал «Мозырь для жизни». Вскоре милиция заинтересовалась и контентом канала, и его автором.





Первые задержания, обыски, аресты у Александра были еще в июне. Он неоднократно сидел на сутках. Когда же речь зашла об уголовном преследовании, Александр покинул Беларусь.

Недавно он узнал, что в отношении него возбуждены два уголовных дела — за оскорбление представителя власти и за клевету. «Оскорбление власти и клевета — так расценили ролики на канале о тех, кто фальсифицировал выборы », — уточнил Цуканов.

К его матери опять пришла милиция, чтобы в очередной раз забрать технику. Женщине угрожали, что сына экстрадируют на родину и будут судить.

«Самое страшное в нашей стране — это говорить правду. Меня сначала задерживала милиция, а потом они уже решали — за что. Первый обыск и задержание были в июне вообще за якобы наркотики. Хотя ничего не нашли, и экспертиза ничего не показала. Но если бы я не уехал — сидел бы сейчас в тюрьме», — заметил Александр.

Сейчас он находится в Литве, но верит, что однажды сможет вернуться в Беларусь.