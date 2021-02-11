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Динозавры, ДНК, ВИЧ и черная дыра. Невероятные открытия женщин-ученых, имена которых вы могли не знать

11.02.2021 08:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня международный день женщин и девочек в науке. Немного не очень веселой статистики: сегодня женщины составляют менее 30% исследователей во всем мире. В Беларуси, кстати, эта цифра немного лучше: почти 40% исследователей в белорусской академической науке — женщины. Поэтому самое время рассказать о женщинах ученых, открытия которых изменили мир. И пусть сегодняшние девочки, которые увлечены наукой поверят — возможно все!

Гипатия Александрийская (370 — 415) была первой в мире женщиной-астрономом, философом и математиком. В числе ее достижений — основание философской школы неоплатонизма, а также изобретение астролябии. Именно Гипатия впервые употребила в своих работах термины: гипербола, парабола и эллипс. Жизнь ее завершилась трагически — в 415 году на нее напала и растерзала толпа ранних христиан. Следующие 15 веков она будет оставаться самой известной женщиной-ученой в истории человечества.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Neha (@neurons.and.crayons)

Британку Мэри Эннинг (1799 — 1847) мы благодарим за динозавров. Палеонтолог-любитель она сумела разыскать скелеты ихтиозавра, плезиозавра, птерозавра, а также некоторых ископаемых рыб. Ее находки совершили своеобразную революцию: мир узнал об удивительных существах, которые ранее его населяли. И все это в начале 19-го века.

Ада Лавлейс (1815 — 1852) — дочь знаменитого лорда Байрона и известный математик, которую считают первым в мире программистом. В 1843 году она она написала программу, которая показывала, как в теории аналитическая машина может подсчитывать рациональные числа, возведенные в одну и ту же степень. Кроме того, Ада высказала предположение, что не за горами будущее, когда работа машин не будет ограничиваться исключительно математическими действиями. А сочинять, например, музыку. Ада не ошиблась!

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cosas de Química y de Ciencia (@cosasdequimica)

Мария Склодовская-Кюри (1867 — 1934). Первая женщина лауреат Нобелевской премии. Да к тому же дважды! А еще — первая женщина-преподаватель в Сорбонне.

Эта скромная полька переехала во Францию, чтобы изучать математику, физику и химию и добилась весьма впечатляющих результатов. Ей принадлежит открытие открытие элементов радия и полония, а также многочисленные исследования с ними связанные.

В том числе она изучила влияние радиации на раковые клетки, став основоположницей нового эффективного метода лечения. По злой иронии судьбы ее работа стала причиной смерти — Мария скончалась от лучевой болезни в 66 лет. Продолжательницей ее дела стала старшая дочь Ирен, которая, к слову, также лауреат Нобелевской премии по химии. А ее младшая — Ева — журналист и писатель. Автор отличной книги «Мария Кюри» о великой матери. Рекомендуем к прочтению!

Розалинд Франклин (1920 — 1958) не дожила до своей Нобелевской премии всего четыре года. Неординарная ученая появилась на свет в весьма обеспеченной семье, однако всю жизнь страдала из-за дискриминации по половому признаку. Мужчины вокруг нее так и норовили спихнуть на девушку работу потяжелее и присвоить себе ее лавры.

Но Розалинд не отчаивалась: стала доктором наук в Кембридже, несмотря на то, что женщинам научная степень там не полагалась. Изучала ДНК и сумела сделать ее рентгенограмму — известную во всем мире как «фотография 51». Именно благодаря ей позже была разработана модель спиральной структуры ДНК.

Розалинд исследовала структуру угля и создала противогазы нового поколения, спасшие тысячи жизней. Сделала потрясающие открытия в области молекулярной биологии и нуклеиновых кислот. Все это она успела за неполные 40 лет жизни. В 38 Розалинд скончалась от рака.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Paolo Tolentino

 
 
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Сегодня международный день женщин и девочек в науке. Поэтому самое время рассказать о женщинах ученых, открытия которых изменили мир. И пусть сегодняшние девочки,...
 
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