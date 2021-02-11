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На роли Элли и Джоэла в сериале по Last of Us выбрали актеров из «Игры престолов»

11.02.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Телеканал HBO выбрал актеров на главные роли для сериала по мотивам игры The Last of Us. Джоэла сыграет Педро Паскаль («Нарко», «Мандалорец», «Игра престолов»), а в образе Элли выступит 17-летняя Белла Рамси («Игра престолов», «Темные начала»). Эту информацию подтвердил Нил Дракманн — креативный директор игры The Last of Us.

Напомним, пилотный эпизод будущего сериала HBO по The Last of Us будет снимать российский режиссер Кантемир Балагов. Он заменит оригинального режиссера проекта Йохана Ренка, так как у того возникли проблемы с рабочим расписанием. Сценарий по-прежнему пишет автор «Чернобыля» Крэйг Мейзин. Одним из продюсеров проекта станет Эван Уэллс, президент Naughty Dog — игровой студии, которая разработала The Last of Us.

События сериала расскажут о том, что происходило в оригинальной The Last of Us. Действие экшена разворачивается в мире после апокалипсиса: эпидемия уничтожила практически все население планеты и превратила людей в агрессивных существ. Главные герои — подросток Элли и мужчина средних лет Джоэл.

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Телеканал HBO выбрал актеров на главные роли для сериала по мотивам игры The Last of Us. Джоэла сыграет Педро Паскаль («Нарко», «Мандалорец», «Игра престолов»), а в образе...
 
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