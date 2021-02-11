|
На роли Элли и Джоэла в сериале по Last of Us выбрали актеров из «Игры престолов»
Источник материала: Onliner
Телеканал HBO
Напомним, пилотный эпизод будущего сериала HBO по The Last of Us будет снимать российский режиссер Кантемир Балагов. Он заменит оригинального режиссера проекта Йохана Ренка, так как у того возникли проблемы с рабочим расписанием. Сценарий по-прежнему пишет автор «Чернобыля» Крэйг Мейзин. Одним из продюсеров проекта станет Эван Уэллс, президент Naughty Dog — игровой студии, которая разработала The Last of Us.
События сериала расскажут о том, что происходило в оригинальной The Last of Us. Действие экшена разворачивается в мире после апокалипсиса: эпидемия уничтожила практически все население планеты и превратила людей в агрессивных существ. Главные герои — подросток Элли и мужчина средних лет Джоэл.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)