Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

Источник материала: Onliner

2021-й — год компромиссов, выстраивания диалога между своими желаниями, возможностями и здравым смыслом. Геймеры в Беларуси понимают это как нельзя лучше. Есть Xbox Series S за условный «косарь», есть Xbox Series X за условные 2 «косаря», а есть видеокарта RTX 3060 Ti за условные 3—3,5 «косаря». Все это в белорусских рублях и больше рекомендованных производителями цен (иногда в разы). Времена для игроков непростые, и неизвестно, когда полегчает. Сегодня у нас на обзоре самый доступный консольный некстген.

Microsoft не стала откладывать в долгий ящик и одновременно с самой мощной консолью этого поколения выпустила более дешевую и компактную версию — Xbox Series S. Рекомендуемая производителем цена на Series S — $300, на старшую модель Series X — $500. Все это без учета налогов и взвинченных спекулянтами цен в рознице.

Сперва расскажем про консоль, а потом сравним ее с Xbox Series X и попробуем составить PC-сборку по цене бюджетного некстгена (на бумаге). Забегая вперед, отмечу, что изначально Series S меня разочаровала. А потом мнение поменялось. Ведь без контекста этот белый брусок действительно выглядит слабо в сравнении со старшей моделью. Но стоит добавить контекста, как соотношение цены и качества консоли заиграет новыми красками.





Разочарование с привкусом компромисса

Еще до старта продаж консолей лично я больше склонялся к покупке Xbox Series S. У меня был монитор с Full HD, а обновлять домашний компьютер в условиях лютого дефицита видеокарт и соответствующих абсурдных цен — глупая затея.

«Эска» казалась мне тем компромиссом, который позволит остаться на гребне нового поколения по вполне приемлемой цене. Да и внешний вид у нее куда более интересный, чем у старшей модели. А потому покупка Xbox Series X (и 4K-телевизора в придачу) была скорее спонтанной. Все-таки внутренний ребенок поборол прагматичного бородача.

Сейчас, когда Xbox Series S попала ко мне на обзор, я понял, что ребенок все-таки был прав. «Эска» — чрезвычайно компромиссная консоль даже для монитора с Full HD, так как разница между X и S заключается не только в разрешении, которое способна выдавать консоль, и соответствующих текстурах меньшего размера.

Во-первых, это красиво

Я считаю, что это самая красивая приставка нового поколения (да и, пожалуй, многих предыдущих). Непосвященный скорее примет ее за беспроводную колонку, но этот белый брусок с круглой черной сеткой вентиляции выглядит просто шикарно, вписывается практически в любой интерьер. А благодаря размерам консоль оказывается еще и очень незаметной. Мнение субъективное, доводилось слышать и кардинально обратное.









В жертву дешевизне был принесен оптический привод для дисков. Соответственно, игры придется брать только в «цифре», вторичный рынок для владельца Series S будет закрыт.

На передней панели у приставки находится светящийся логотип на кнопке включения, USB-разъем и кнопка синхронизации геймпада. На обратной стороне есть еще два USB-порта, выход HDMI, LAN-порт и гнездо питания. Рядом имеется порт для замка Кенсингтона, но он нужен скорее для того, чтобы можно было пристегнуть к стенду выставочные образцы.





Еще один разъем — это порт для подключения проприетарной карты памяти, расширяющей SSD-хранилище. Пока такую карту на 1 ТБ выпустила только компания Seagate, и стоит она $215 в Штатах без местных налогов. А в расширении хранилища Series S очень нуждается.

Про контроллер рассказывать вроде как и нечего. Он точно такой же, как и у старшей модели. Есть текстурированный хват и триггеры, кнопка создания скриншотов и записи видеороликов. Только геймпад у «эски» под цвет ее корпуса — белый. Не самое практичное решение, мараться он может быстрее.













Места нет

В приставке установлен SSD на 512 ГБ, но для загрузки игр доступны только 364 ГБ. И этого о-о-очень мало. Восемь установленных игр — и остается 20 ГБ на всякое инди. Да, игры для Xbox Series S за счет текстур меньшего размера обычно весят меньше.





Размер хранилища младшей модели более чем в два раза меньше, чем у старшей, где из 1 ТБ памяти доступны 802 ГБ. Но игры весят не в те же два раза меньше. FIFA 20, например, занимает под 50 ГБ как на младшей консоли, так и на старшей. Последняя Call of Duty со всеми режимами и одиночной компанией — монструозные 136 ГБ (на обеих консолях).





Проблема заключается еще и в том, что банальное подключение внешнего SSD-накопителя или жесткого диска не равно расширению активного хранилища. На внешнем накопителе можно хранить игры, можно даже запускать те из них, которые доступны по обратной совместимости с Xbox One, Xbox 360 или оригинальной консолью Xbox. Но играть в оптимизированные под новое поколение игры с внешнего накопителя не получится.

Пока единственное решение — это та самая карта расширения от Seagate, которая увеличит общую стоимость бюджетной приставки до уровня Xbox Series X.

Производительность

При этом разница в мощности, в картинке между младшей и старшей моделями значительная. Она хорошо заметна на мониторах с Full HD, менее заметна на телевизорах с Full HD. Потому что во втором случае вы банально сидите дальше от экрана.

На бумаге речь идет об условных 4 терафлопсах на графическом процессоре у «эски» против 12 терафлопс у «икса». Также понижена тактовая частота GPU, у графического чипа меньше вычислительных блоков (20 против 52). Тактовая частота восьмиядерного процессора снижена (3,6 ГГц против 3,8 ГГц), уменьшен объем оперативной памяти (10 ГБ против 16 ГБ GDDR6). И состав этой оперативной памяти неоднородный: всего 8 ГБ памяти со скоростью 224 Гбайт/с, оставшиеся 2 ГБ — со скоростью 56 Гбайт/с.





В массовом сознании Series S позиционируется как приставка для игры в разрешении Full HD или 1440p, тогда как старшая модель умеет в нативные 4K.

Мыло на Series S бывает разной градации. Я протестировал обе консоли в шести разных играх, выходивших в разное время и по-разному оптимизированных для нового поколения. И впечатления оказались крайне неоднозначными. Давайте быстро пробежимся по ним — и начнем, пожалуй, с самой круто оптимизированной Forza Horizon 4. Посмотреть видеоряд можно по этой ссылке с таймкодом .

На «эске» игра идет в 1080p при 60 кадрах в секунду. Подрезаны разве что тени от света фар, в остальном какой-то существенный даунгрейд заметить сложно. И даже дальность прорисовки в целом выглядит очень хорошо.

В Destiny 2 различия между версиями для двух консолей минимальны. Да, чуть меньше дальность прорисовки, растительность на деревьях выглядит не такой приятной, но по теням в целом между консолями паритет.

В Hellblade Senua’s Sacrifice различия между двумя консолями оказываются намного более существенными. У Hellblade: Senua's Sacrifice на Series X есть три режима: с высокой частотой кадров, с высоким разрешением и крутым графонием. Но даже в самом, казалось бы, «бедном» режиме под FPS игра выглядит лучше, чем в единственном режиме на Xbox Series S. Нет полной уверенности и в том, что игра идет на младшей консоли в разрешении Full HD.





Аналогичная история с Monster Hunter World — там тоже выбор графических настроек на старшей модели больше. На Series S игра идет при стабильных 60 кадрах в секунду. Однако и к разрешению, и к текстурам, и к теням есть много вопросов. Некоторая убогость картинки для новой приставки хорошо заметна на мониторе с Full HD.

С «Ведьмаком 3» та же ситуация, что и с другими играми по обратной совместимости. Связана она с тем, что на новых консолях запускаются дистрибутивы игр для Xbox One X и One S — со всеми локами частоты кадров и ограничениями по разрешению и текстурам.

А вот история с киберпанком поинтереснее. Игра вроде как идет при 30 кадрах в секунду на Series S, однако в городе ощущается значительная просадка, управление становится менее отзывчивым и кисельным. На улицах меньше транспорта и прохожих. Надеюсь, что стабильность фреймрейта улучшится с новыми патчами, а совсем идеально все станет с выходом оптимизированных для нового поколения версий игры где-то под конец года.

Можно ли собрать игровой комп за 1000 рублей?

В 2021 году такой вопрос выглядит как насмешка. Достаточно взглянуть на рынок видеокарт, чтобы понять: одна современная видеокарта запросто может стоить больше 1000 рублей. Некоторые надежды еще возлагались на выход RTX 3060 по рекомендованной цене в $330, но в Пакистане ее уже продают в два раза дороже. Сомневаюсь, что в других уголках мира ситуация будет кардинально отличаться.

Даже никчемная по современным меркам GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, вышедшая в 2016 году, теперь стоит дороже Xbox Series S.

А потому сборка, которая способна уместиться в бюджет около 1000 рублей, будет невероятно противоречивой.

Начать можно со связки процессора AMD Ryzen 53500X (боксовая версия) или Ryzen 52600 и видеокарты RX 550. На YouTube можно найти видеоролики с тестированием RX 550 на 4 ГБ. На низких настройках графики в разрешении 720p в Witcher 3 можно добиться почти 60 кадров в секунду в Новиграде, а в Rainbow Six Siege можно даже играть в 1080p с достойным фреймрейтом.

Но! На этом весь наш бюджет и заканчивается. А впереди еще покупка оперативной памяти, материнской платы, блока питания, корпуса, жесткого диска… И наш бюджетный компьютер становится уже отнюдь не бюджетным, а железо в нем оказывается «начального» уровня. При этом и без задела на будущие апгрейды: мы возьмем самую дешевую материнку, в которою более производительный процессор и поставить-то будет страшно.

И сборка эта будет без определенного игрового будущего. Сколько времени пройдет, пока такая связка процессора и видеокарты еще будет давать приемлемую частоту кадров в новых играх? А играть то хотелось бы в новинки, пускай и с годичным опозданием, но все же. Так что сборка компьютера в современных дефицитных условиях при трезвом уме и ограниченном бюджете должна быть поставлена на паузу. До лучших времен. Может быть, они наступят, как и обещают производители железа, во второй половине года.

Конечно, есть и второй вариант. Если все же тянет играть за клавиатурой и мышью, всегда можно отправиться в дебри «Барахолки» и поискать там «бэушные» сборки пятилетней давности.

Как, например, вот эта по ссылке . В 2017 году связка AMD Phenom 2×4955 и GTX 970 тянула Doom в 1440p.

Еще одна вторичная сборка уже с i5-4670k и видеокартой GTX 970. Да, она также способна выдавать приемлемый фреймрейт в старых играх. Но мы-то хотим оставаться в трендах и играть в то, что выходит сейчас.

Какие сделаем выводы?

Картинка у Series S в неоптимизированных проектах оказывается заметно хуже, чем в случае со старшей моделью. Многое зависит от того, захотят ли разработчики оптимизировать свои старые игры под младшую консоль. Но точно можно сказать, что проекты Microsoft, а значит, и Bethesda на консоли будут работоспособными и играбельными.

Мне кажется, у приставки есть задел на будущее. AMD вроде как весной хочет показать свою технологию апскейла картинки через нейросети. Цена у приставки по сравнению со всем остальным на рынке просто прекрасная. Для телевизора с Full HD ее хватит за глаза. Для тех, кто играет, а не рассматривает текстуры и непридирчив к графике, самый торт за свою цену.

Это отличный вариант для бюджетного гейминга и для тех, кто задумывается об обновлении своего PC. На рынке компьютерного железа в целом и на рынке видеокарт в частности творится настоящий дурдом. И пока криптовалютная лихорадка не закончится, про нормализацию цен можно забыть. Пускай производители и обещают побороть дефицит во второй половине года, но здесь и сейчас видеокарты стоят в два, три, четыре раза больше номинала. RTX 3060, которая должна стать народной за свои 330 баксов, будет продаваться в разы дороже.

Куда легче найти Xbox Series S по адекватной цене и не париться. С GamePass и возможностью по дешевке на два-три года закупиться им в Индии или Турции — это отличное предложение. Если, конечно, вы играете в игры и графон вам не критично важен. В противном случае никуда не денешься, придется проинвестировать больше раза в два и купить Series X.