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Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

11.02.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

2021-й — год компромиссов, выстраивания диалога между своими желаниями, возможностями и здравым смыслом. Геймеры в Беларуси понимают это как нельзя лучше. Есть Xbox Series S за условный «косарь», есть Xbox Series X за условные 2 «косаря», а есть видеокарта RTX 3060 Ti за условные 3—3,5 «косаря». Все это в белорусских рублях и больше рекомендованных производителями цен (иногда в разы). Времена для игроков непростые, и неизвестно, когда полегчает. Сегодня у нас на обзоре самый доступный консольный некстген.

Microsoft не стала откладывать в долгий ящик и одновременно с самой мощной консолью этого поколения выпустила более дешевую и компактную версию — Xbox Series S. Рекомендуемая производителем цена на Series S — $300, на старшую модель Series X — $500. Все это без учета налогов и взвинченных спекулянтами цен в рознице.

Сперва расскажем про консоль, а потом сравним ее с Xbox Series X и попробуем составить PC-сборку по цене бюджетного некстгена (на бумаге). Забегая вперед, отмечу, что изначально Series S меня разочаровала. А потом мнение поменялось. Ведь без контекста этот белый брусок действительно выглядит слабо в сравнении со старшей моделью. Но стоит добавить контекста, как соотношение цены и качества консоли заиграет новыми красками.


Игровая приставка Microsoft Xbox Series S
8 отзывов
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1059 р.
7 предложений
Игровые консоли в Каталоге Onliner

Разочарование с привкусом компромисса

Еще до старта продаж консолей лично я больше склонялся к покупке Xbox Series S. У меня был монитор с Full HD, а обновлять домашний компьютер в условиях лютого дефицита видеокарт и соответствующих абсурдных цен — глупая затея.

«Эска» казалась мне тем компромиссом, который позволит остаться на гребне нового поколения по вполне приемлемой цене. Да и внешний вид у нее куда более интересный, чем у старшей модели. А потому покупка Xbox Series X (и 4K-телевизора в придачу) была скорее спонтанной. Все-таки внутренний ребенок поборол прагматичного бородача.

Сейчас, когда Xbox Series S попала ко мне на обзор, я понял, что ребенок все-таки был прав. «Эска» — чрезвычайно компромиссная консоль даже для монитора с Full HD, так как разница между X и S заключается не только в разрешении, которое способна выдавать консоль, и соответствующих текстурах меньшего размера.

Во-первых, это красиво

Я считаю, что это самая красивая приставка нового поколения (да и, пожалуй, многих предыдущих). Непосвященный скорее примет ее за беспроводную колонку, но этот белый брусок с круглой черной сеткой вентиляции выглядит просто шикарно, вписывается практически в любой интерьер. А благодаря размерам консоль оказывается еще и очень незаметной. Мнение субъективное, доводилось слышать и кардинально обратное.

Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена
Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

В жертву дешевизне был принесен оптический привод для дисков. Соответственно, игры придется брать только в «цифре», вторичный рынок для владельца Series S будет закрыт.

На передней панели у приставки находится светящийся логотип на кнопке включения, USB-разъем и кнопка синхронизации геймпада. На обратной стороне есть еще два USB-порта, выход HDMI, LAN-порт и гнездо питания. Рядом имеется порт для замка Кенсингтона, но он нужен скорее для того, чтобы можно было пристегнуть к стенду выставочные образцы.

Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

Еще один разъем — это порт для подключения проприетарной карты памяти, расширяющей SSD-хранилище. Пока такую карту на 1 ТБ выпустила только компания Seagate, и стоит она $215 в Штатах без местных налогов. А в расширении хранилища Series S очень нуждается.

Про контроллер рассказывать вроде как и нечего. Он точно такой же, как и у старшей модели. Есть текстурированный хват и триггеры, кнопка создания скриншотов и записи видеороликов. Только геймпад у «эски» под цвет ее корпуса — белый. Не самое практичное решение, мараться он может быстрее.

Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена
Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена
Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

Места нет

В приставке установлен SSD на 512 ГБ, но для загрузки игр доступны только 364 ГБ. И этого о-о-очень мало. Восемь установленных игр — и остается 20 ГБ на всякое инди. Да, игры для Xbox Series S за счет текстур меньшего размера обычно весят меньше.

Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

Размер хранилища младшей модели более чем в два раза меньше, чем у старшей, где из 1 ТБ памяти доступны 802 ГБ. Но игры весят не в те же два раза меньше. FIFA 20, например, занимает под 50 ГБ как на младшей консоли, так и на старшей. Последняя Call of Duty со всеми режимами и одиночной компанией — монструозные 136 ГБ (на обеих консолях).

Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

Проблема заключается еще и в том, что банальное подключение внешнего SSD-накопителя или жесткого диска не равно расширению активного хранилища. На внешнем накопителе можно хранить игры, можно даже запускать те из них, которые доступны по обратной совместимости с Xbox One, Xbox 360 или оригинальной консолью Xbox. Но играть в оптимизированные под новое поколение игры с внешнего накопителя не получится.

Пока единственное решение — это та самая карта расширения от Seagate, которая увеличит общую стоимость бюджетной приставки до уровня Xbox Series X.

Производительность

При этом разница в мощности, в картинке между младшей и старшей моделями значительная. Она хорошо заметна на мониторах с Full HD, менее заметна на телевизорах с Full HD. Потому что во втором случае вы банально сидите дальше от экрана.

На бумаге речь идет об условных 4 терафлопсах на графическом процессоре у «эски» против 12 терафлопс у «икса». Также понижена тактовая частота GPU, у графического чипа меньше вычислительных блоков (20 против 52). Тактовая частота восьмиядерного процессора снижена (3,6 ГГц против 3,8 ГГц), уменьшен объем оперативной памяти (10 ГБ против 16 ГБ GDDR6). И состав этой оперативной памяти неоднородный: всего 8 ГБ памяти со скоростью 224 Гбайт/с, оставшиеся 2 ГБ — со скоростью 56 Гбайт/с.

Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

В массовом сознании Series S позиционируется как приставка для игры в разрешении Full HD или 1440p, тогда как старшая модель умеет в нативные 4K.

Мыло на Series S бывает разной градации. Я протестировал обе консоли в шести разных играх, выходивших в разное время и по-разному оптимизированных для нового поколения. И впечатления оказались крайне неоднозначными. Давайте быстро пробежимся по ним — и начнем, пожалуй, с самой круто оптимизированной Forza Horizon 4. Посмотреть видеоряд можно по этой ссылке с таймкодом.

На «эске» игра идет в 1080p при 60 кадрах в секунду. Подрезаны разве что тени от света фар, в остальном какой-то существенный даунгрейд заметить сложно. И даже дальность прорисовки в целом выглядит очень хорошо.

В Destiny 2 различия между версиями для двух консолей минимальны. Да, чуть меньше дальность прорисовки, растительность на деревьях выглядит не такой приятной, но по теням в целом между консолями паритет.

В Hellblade Senua’s Sacrifice различия между двумя консолями оказываются намного более существенными. У Hellblade: Senua's Sacrifice на Series X есть три режима: с высокой частотой кадров, с высоким разрешением и крутым графонием. Но даже в самом, казалось бы, «бедном» режиме под FPS игра выглядит лучше, чем в единственном режиме на Xbox Series S. Нет полной уверенности и в том, что игра идет на младшей консоли в разрешении Full HD.

Какой компьютер можно собрать по цене Xbox Series S. Обзор бюджетного некстгена

Аналогичная история с Monster Hunter World — там тоже выбор графических настроек на старшей модели больше. На Series S игра идет при стабильных 60 кадрах в секунду. Однако и к разрешению, и к текстурам, и к теням есть много вопросов. Некоторая убогость картинки для новой приставки хорошо заметна на мониторе с Full HD.

С «Ведьмаком 3» та же ситуация, что и с другими играми по обратной совместимости. Связана она с тем, что на новых консолях запускаются дистрибутивы игр для Xbox One X и One S — со всеми локами частоты кадров и ограничениями по разрешению и текстурам.

А вот история с киберпанком поинтереснее. Игра вроде как идет при 30 кадрах в секунду на Series S, однако в городе ощущается значительная просадка, управление становится менее отзывчивым и кисельным. На улицах меньше транспорта и прохожих. Надеюсь, что стабильность фреймрейта улучшится с новыми патчами, а совсем идеально все станет с выходом оптимизированных для нового поколения версий игры где-то под конец года.

Можно ли собрать игровой комп за 1000 рублей?

В 2021 году такой вопрос выглядит как насмешка. Достаточно взглянуть на рынок видеокарт, чтобы понять: одна современная видеокарта запросто может стоить больше 1000 рублей. Некоторые надежды еще возлагались на выход RTX 3060 по рекомендованной цене в $330, но в Пакистане ее уже продают в два раза дороже. Сомневаюсь, что в других уголках мира ситуация будет кардинально отличаться.

Даже никчемная по современным меркам GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, вышедшая в 2016 году, теперь стоит дороже Xbox Series S.

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А потому сборка, которая способна уместиться в бюджет около 1000 рублей, будет невероятно противоречивой.

Начать можно со связки процессора AMD Ryzen 53500X (боксовая версия) или Ryzen 52600 и видеокарты RX 550. На YouTube можно найти видеоролики с тестированием RX 550 на 4 ГБ. На низких настройках графики в разрешении 720p в Witcher 3 можно добиться почти 60 кадров в секунду в Новиграде, а в Rainbow Six Siege можно даже играть в 1080p с достойным фреймрейтом.

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Но! На этом весь наш бюджет и заканчивается. А впереди еще покупка оперативной памяти, материнской платы, блока питания, корпуса, жесткого диска… И наш бюджетный компьютер становится уже отнюдь не бюджетным, а железо в нем оказывается «начального» уровня. При этом и без задела на будущие апгрейды: мы возьмем самую дешевую материнку, в которою более производительный процессор и поставить-то будет страшно.

И сборка эта будет без определенного игрового будущего. Сколько времени пройдет, пока такая связка процессора и видеокарты еще будет давать приемлемую частоту кадров в новых играх? А играть то хотелось бы в новинки, пускай и с годичным опозданием, но все же. Так что сборка компьютера в современных дефицитных условиях при трезвом уме и ограниченном бюджете должна быть поставлена на паузу. До лучших времен. Может быть, они наступят, как и обещают производители железа, во второй половине года.

Конечно, есть и второй вариант. Если все же тянет играть за клавиатурой и мышью, всегда можно отправиться в дебри «Барахолки» и поискать там «бэушные» сборки пятилетней давности.

Как, например, вот эта по ссылке. В 2017 году связка AMD Phenom 2×4955 и GTX 970 тянула Doom в 1440p.

Еще одна вторичная сборка уже с i5-4670k и видеокартой GTX 970. Да, она также способна выдавать приемлемый фреймрейт в старых играх. Но мы-то хотим оставаться в трендах и играть в то, что выходит сейчас.

Какие сделаем выводы?

Картинка у Series S в неоптимизированных проектах оказывается заметно хуже, чем в случае со старшей моделью. Многое зависит от того, захотят ли разработчики оптимизировать свои старые игры под младшую консоль. Но точно можно сказать, что проекты Microsoft, а значит, и Bethesda на консоли будут работоспособными и играбельными.

Мне кажется, у приставки есть задел на будущее. AMD вроде как весной хочет показать свою технологию апскейла картинки через нейросети. Цена у приставки по сравнению со всем остальным на рынке просто прекрасная. Для телевизора с Full HD ее хватит за глаза. Для тех, кто играет, а не рассматривает текстуры и непридирчив к графике, самый торт за свою цену.

Это отличный вариант для бюджетного гейминга и для тех, кто задумывается об обновлении своего PC. На рынке компьютерного железа в целом и на рынке видеокарт в частности творится настоящий дурдом. И пока криптовалютная лихорадка не закончится, про нормализацию цен можно забыть. Пускай производители и обещают побороть дефицит во второй половине года, но здесь и сейчас видеокарты стоят в два, три, четыре раза больше номинала. RTX 3060, которая должна стать народной за свои 330 баксов, будет продаваться в разы дороже.

Куда легче найти Xbox Series S по адекватной цене и не париться. С GamePass и возможностью по дешевке на два-три года закупиться им в Индии или Турции — это отличное предложение. Если, конечно, вы играете в игры и графон вам не критично важен. В противном случае никуда не денешься, придется проинвестировать больше раза в два и купить Series X.

 
 
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2021-й — год компромиссов, выстраивания диалога между своими желаниями, возможностями и здравым смыслом. Геймеры в Беларуси понимают это как нельзя лучше. Есть Xbox...
 
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