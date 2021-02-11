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Как подорожали продукты в январе? Сравниваем цены в шести крупных сетях
Источник материала: Onliner
Буквально вчера Белстат опубликовал данные по инфляции за январь. Статистики отмечают, что в годовом выражении цены выросли на 7,7% (в январе — на 1,1%). Это рекорд последних четырех лет. Мы сравнили цены на популярные товары в шести торговых сетях и выяснили, что и как подорожало или подешевело с начала 2021 года. Заранее предупреждаем: этот текст не является статистическим отчетом и не отражает всех изменений цен. Сейчас мы лишь попытаемся выразить в цифрах впечатления, возникающие при взгляде на витрину.
Откуда цифры и как считали
В данном случае все цены мы взяли с
Немного о методике расчета. Во-первых, мы считаем разницу цен по каждому товару, переводим ее в проценты — это самая простая арифметика. Затем мы сортируем все позиции по росту цены и вычисляем средний прирост цены за месяц, тоже в процентах.
Однако для объективной оценки этого мало. К примеру, в списке пять товаров: килограммовая упаковка мяса и четыре приправы для него. Мясо подорожало на 5%, а на приправы объявлена скидка в 90% — средней величиной будет скидка в 71%, а в реальности весь набор прибавил в цене.
Чтобы не совершать такую ошибку, определим изменение цены сразу для всей группы подорожавших/подешевевших товаров. А чтобы быть еще объективнее, посчитаем долю этих продуктов в общей «корзине востребованных товаров» и общее изменение цены всей «корзины».
Базой для расчета будут цены в шести крупных розничных сетях: «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green.
«Евроопт»
Из списка «Топ-500 востребованных товаров» у «Евроопта» 435 позиций. Было больше, но чего-то не оказалось в начале месяца, чего-то — в конце. Из этих 435 товаров подрожали 145 (33%). Средний прирост цены для этих 145 товаров — 18,36%. Весь набор подорожал на 15,14%.
Однако общая стоимость всех 435 продуктов поднялась всего на 1,85%. Почему так? Потому что 52 (12%) товара из общего списка подешевели, а 238 (55%) не изменились в цене.
Дело в том, что в «Евроопте», как и в других сетях, постоянно меняется список продуктов на акциях. Поэтому самые значительные колебания стоимости связаны с началом или окончанием акции.
Так, молоко «Простоквашино» (3,2%, 0,92 л, бутылка) в начале января стоило 0,62 рубля, теперь продается за 2,25 рубля. Цена выросла на 262,9%.
Вот еще примеры:
Некоторые продукты просто заменили на акциях другие товары того же типа и того же производителя.
Подорожало:
И наоборот: филе сельди «Традиционное» (атлантическая, в масле, 240 г).
Делать общие выводы из этого нельзя, потому что неизвестны объемы покупок каждого продукта.
В «Евроопте» среди подорожавших товаров много овощей и фруктов, а также молочных продуктов и продуктов из рыбы вроде филе сельди в упаковке. В списке подешевевших больше полуфабрикатов, кондитерских изделий и промтоваров.
Пятерка лидеров по снижению цены выглядит так:
Общий вывод для «Евроопта»: цены выросли, хотя и не слишком значительно. Подъем коснулся востребованных продуктов питания: овощей, фруктов, молока, мяса, рыбы, растительного масла. Акционные скидки чаще назначали на полуфабрикаты и промтовары, которые обычно продаются с большой накруткой и не являются особо значимыми для потребителей.
«Соседи»
В «Соседях» колебания цен тоже касаются в первую очередь акционных товаров. И тоже идет суммарный рост цен.
Обобщенные данные выглядят так. Из «Топ-500 востребованных товаров» в «Соседях» представлено 386 наименований. Из них подорожало 135 (35%), подешевело 61 (16%), не изменилось 190 (49%). Вся «корзина» стала дороже на 5,22%. Рост цены на все подорожавшие позиции — 25% (средний прирост — 22,5%).
Больше всего прибавили в цене товары, снятые с акций:
Больше всего подешевели товары, попавшие на акции:
А вот закономерностей в списках подорожавших и подешевевших продуктов не видно. И там, и там большей частью полуфабрикаты, но среди подешевевших есть пельмени, колбаса, сыр, кондитерка.
«Корона»
Корона демонстрирует умеренный рост цен, а в акционной политике делает примерно то же, что «Евроопт». В сети продается 422 товара из списка «востребованных». Из них подорожало 145 (34%), подешевело 124 (29%), не изменилось 212 (50%). В целом весь список подорожал на 4,02%. Прирост только подорожавших позиций — в среднем 22%, суммарно — 24%.
Топ-5 подорожавших товаров:
Топ-5 подешевевших позиций:
«Виталюр»
Среди перечисленных сетей «Виталюр» имеет минимальное количество товаров из списка «востребованных» и минимальный прирост цен по всем расчетам. Всего продуктов в списке 303, из которых подорожало 88 (29%), подешевело 59 (18%), не изменилось 161 (53%). Весь список подорожал на 2,81%. Выросшие в цене продукты стали дороже в среднем на 21%, но по сумме — чуть меньше чем на 14%.
Топ-5 подорожавших товаров:
Топ-5 подешевевших позиций:
Заметно подорожали и подешевели в основном полуфабрикаты, напитки и сладости. Бо́льшая часть продуктов, в том числе молочных и мясных, в цене не изменилась. Однако напомним, что специализация «Виталюра» — рыба и морепродукты, а они в «500 востребованных товаров» infoprice.by не попали.
«Гиппо»
«Гиппо» в январе показал значительные колебания стоимости подорожавших и подешевевших товаров и сравнительно малый общий рост цены всего списка. Всего товаров 427, подорожало 140 (33%), подешевело 75 (18%), не изменилось 211 (49%). Вся «корзина» подорожала на 1,37%. Средний прирост для подорожавших товаров — 27%, суммарно — 23%.
Топ-5 подорожавших товаров:
Топ-5 подешевевших позиций:
В числе подорожавших продуктов оказались также кофе, напитки, сладкое, чипсы и прочее. Подешевели, кроме прочего, мясные и молочные продукты, мука.
Green
Январские изменения в Green прошли по тому же сценарию, что в «Евроопте» или «Короне». Наполнение витрин примерно то же. Всего 440 товаров из «востребованных», из которых подорожал 161 (37%), подешевело 64 (15%), не изменилось 214 (49%). Вся «корзина» стала дороже на 2,67%. Поднявшиеся в цене продукты выросли в среднем на 24%, при расчете от суммы — на 20%.
Топ-5 подорожавших товаров:
Топ-5 подешевевших позиций:
Общие наблюдения
В январе 2021 года общий рост цен (не только по описанным выше, но и по другим продуктам) оказался порядка 5—6%. Значительно подорожали сахар и растительные масла, но это началось еще в декабре прошлого года.
Среди товаров из списка «500 востребованных» 149 позиций подорожало более чем на 5%. В их числе:
А также 27 кондитерских товаров, семечек и тому подобных; 27 — напитков; еще 15 наименований кофе, а также приправы и другие продукты не первой необходимости.
А в это время. Профсоюзы обеспокоены ростом цен на продукты
Профсоюзы заявили, что по итогам январского мониторинга (по сравнению с декабрем прошлого года) потребительские цены на колбасные изделия, животное масло, муку, рис остались на прежнем уровне. Немного упали в цене говядина, молоко, свинина, сметана, творог, хлеб.
— Вместе с тем в очередной раз отмечен рост цен практически на все виды традиционных для питания белорусов овощей: капусту, картофель, лук, морковь, свеклу. Если сравнивать с январем прошлого года, то по отдельным позициям рост составил до 25%, —
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