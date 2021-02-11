Как подорожали продукты в январе? Сравниваем цены в шести крупных сетях

Источник материала: Onliner Буквально вчера Белстат опубликовал данные по инфляции за январь. Статистики отмечают, что в годовом выражении цены выросли на 7,7% (в январе — на 1,1%). Это рекорд последних четырех лет. Мы сравнили цены на популярные товары в шести торговых сетях и выяснили, что и как подорожало или подешевело с начала 2021 года. Заранее предупреждаем: этот текст не является статистическим отчетом и не отражает всех изменений цен. Сейчас мы лишь попытаемся выразить в цифрах впечатления, возникающие при взгляде на витрину.

Откуда цифры и как считали

В данном случае все цены мы взяли с сервиса infoprice.by в начале января и в начале февраля 2021 года. На первой странице этого ресурса есть раздел «Топ-500 самых востребованных товаров». Там представлен не весь ассортимент магазинов и не то, что мы покупаем каждый день (например, нет хлеба), зато есть масса популярных продуктов, по ценам на которые формируется общее убеждение «подорожало/подешевело».

Немного о методике расчета. Во-первых, мы считаем разницу цен по каждому товару, переводим ее в проценты — это самая простая арифметика. Затем мы сортируем все позиции по росту цены и вычисляем средний прирост цены за месяц, тоже в процентах.





Однако для объективной оценки этого мало. К примеру, в списке пять товаров: килограммовая упаковка мяса и четыре приправы для него. Мясо подорожало на 5%, а на приправы объявлена скидка в 90% — средней величиной будет скидка в 71%, а в реальности весь набор прибавил в цене.

Чтобы не совершать такую ошибку, определим изменение цены сразу для всей группы подорожавших/подешевевших товаров. А чтобы быть еще объективнее, посчитаем долю этих продуктов в общей «корзине востребованных товаров» и общее изменение цены всей «корзины».

Базой для расчета будут цены в шести крупных розничных сетях: «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green.





«Евроопт»

Из списка «Топ-500 востребованных товаров» у «Евроопта» 435 позиций. Было больше, но чего-то не оказалось в начале месяца, чего-то — в конце. Из этих 435 товаров подрожали 145 (33%). Средний прирост цены для этих 145 товаров — 18,36%. Весь набор подорожал на 15,14%.

Однако общая стоимость всех 435 продуктов поднялась всего на 1,85%. Почему так? Потому что 52 (12%) товара из общего списка подешевели, а 238 (55%) не изменились в цене.





Дело в том, что в «Евроопте», как и в других сетях, постоянно меняется список продуктов на акциях. Поэтому самые значительные колебания стоимости связаны с началом или окончанием акции.

Так, молоко «Простоквашино» (3,2%, 0,92 л, бутылка) в начале января стоило 0,62 рубля, теперь продается за 2,25 рубля. Цена выросла на 262,9%.

Вот еще примеры:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подорожало, % Минеральная вода Borjomi (0,5 л), Грузия 0,85 2,89 240,00 Чипсы Pringles (белые грибы и сметана, 165 г), Великобритания 2,19 4,99 127,85

Некоторые продукты просто заменили на акциях другие товары того же типа и того же производителя.

Подорожало:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подорожало, % Филе сельди «Матиас» (оригинальное деликатесное, 500 г), Беларусь 3,39 6,49 91,45 Филе сельди «Популярное» (400 г), Беларусь 3,85 4,39 14,03 Сельдь, филе-кусочки «Эконом Маркет» (оригинальное, 220 г), Беларусь 2,19 2,49 13,70 Филе сельди «Матиас» (оригинальное, 250 г), Беларусь 2,99 3,39 13,38

И наоборот: филе сельди «Традиционное» (атлантическая, в масле, 240 г).

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подешевело, % Филе сельди «Матиас» (оригинальное деликатесное, 500 г), Беларусь 4,39 2,79 36,45

Делать общие выводы из этого нельзя, потому что неизвестны объемы покупок каждого продукта.





В «Евроопте» среди подорожавших товаров много овощей и фруктов, а также молочных продуктов и продуктов из рыбы вроде филе сельди в упаковке. В списке подешевевших больше полуфабрикатов, кондитерских изделий и промтоваров.

Пятерка лидеров по снижению цены выглядит так:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подешевело, % Черный чай Tess Berry Bar (20×1,8 г), Россия 3,59 2,19 −39,00 Средство для мытья посуды «Pril ДуоАктив» (лимон, 0,45 л), Австрия 4,49 2,69 −40,09 Нектар «Сочный фрукт» (апельсин, 1 л), Беларусь 3,49 1,85 −46,99 Кукурузные палочки «Хрумстик» (ванильные, 120 г), Беларусь 2,99 1,29 −56,86 Шампунь «Schauma Vita — Укрепление» (0,38 л) 9,99 2,99 −70,07

Общий вывод для «Евроопта»: цены выросли, хотя и не слишком значительно. Подъем коснулся востребованных продуктов питания: овощей, фруктов, молока, мяса, рыбы, растительного масла. Акционные скидки чаще назначали на полуфабрикаты и промтовары, которые обычно продаются с большой накруткой и не являются особо значимыми для потребителей.

«Соседи»





В «Соседях» колебания цен тоже касаются в первую очередь акционных товаров. И тоже идет суммарный рост цен.

Обобщенные данные выглядят так. Из «Топ-500 востребованных товаров» в «Соседях» представлено 386 наименований. Из них подорожало 135 (35%), подешевело 61 (16%), не изменилось 190 (49%). Вся «корзина» стала дороже на 5,22%. Рост цены на все подорожавшие позиции — 25% (средний прирост — 22,5%).

Больше всего прибавили в цене товары, снятые с акций:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подорожало, % Молоко «Простоквашино» (3,2%, 0,92 л, бутылка) 0,62 2,19 253,23 Чипсы Pringles (белые грибы и сметана, 165 г), Великобритания 2,75 7,69 179,64 Минеральная вода Borjomi (0,5 л), Грузия 1,15 2,99 160,00 Кофе Nescafe Gold (растворимый с молотым, 190 г), Россия 10,69 19,99 87,00 Мини-маффины «Русский бисквит» (с вареной сгущенкой, 465 г), Россия 2,99 4,99 66,89

Больше всего подешевели товары, попавшие на акции:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подешевело, % Кукурузные палочки «Хрумстик» (ванильные, 120 г), Беларусь 3,85 2,19 −43,12 Средство для мытья посуды «Pril ДуоАктив» (лимон, 0,45 л), Австрия 7,49 4,09 −45,39 Кофе Dallmayr Prodomo (молотый, 250 г), Германия 16,99 8,99 −47,09 Филе сельди «Традиционное» (атлантическая, в масле, 240 г), Беларусь 4,39 1,99 −54,67 Шампунь «Schauma Vita — Укрепление» (0,38 л) 11,49 4,99 −56,57

А вот закономерностей в списках подорожавших и подешевевших продуктов не видно. И там, и там большей частью полуфабрикаты, но среди подешевевших есть пельмени, колбаса, сыр, кондитерка.

«Корона»





Корона демонстрирует умеренный рост цен, а в акционной политике делает примерно то же, что «Евроопт». В сети продается 422 товара из списка «востребованных». Из них подорожало 145 (34%), подешевело 124 (29%), не изменилось 212 (50%). В целом весь список подорожал на 4,02%. Прирост только подорожавших позиций — в среднем 22%, суммарно — 24%.

Топ-5 подорожавших товаров:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подорожало, % Молоко «Простоквашино» (3,2%, 0,92 л, бутылка) 0,62 2,25 262,90 Минеральная вода Borjomi (0,5 л), Грузия 1,29 2,98 131,01 Филе сельди «Матиас» (оригинальное деликатесное, 500 г), Беларусь 3,40 6,52 91,76 Пюре «Маленькое счастье» (индейка + печень, 80 г) 1,11 2,04 83,78 Чернослив без косточки (весовой, 1 кг) 9,67 17,08 76,63

Топ-5 подешевевших позиций:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подешевело, % Шампунь Gliss Kur (жидкий шелк, 0,4 л) 7,99 5,12 −35,92 Средство для мытья посуды «Pril ДуоАктив» (лимон, 0,45 л), Австрия 7,59 4,15 −45,32 Баклажан (импортный, 1 кг) 17,45 8,99 −48,48 Кукурузные палочки «Хрумстик» (ванильные, 120 г), Беларусь 3,79 1,65 −56,46 Шампунь «Schauma Vita — Укрепление» (0,38 л) 11,92 4,72 −60,40

«Виталюр»





Среди перечисленных сетей «Виталюр» имеет минимальное количество товаров из списка «востребованных» и минимальный прирост цен по всем расчетам. Всего продуктов в списке 303, из которых подорожало 88 (29%), подешевело 59 (18%), не изменилось 161 (53%). Весь список подорожал на 2,81%. Выросшие в цене продукты стали дороже в среднем на 21%, но по сумме — чуть меньше чем на 14%.

Топ-5 подорожавших товаров:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подорожало, % Молоко «Простоквашино» (3,2%, 0,92 л, бутылка) 0,63 2,28 261,90 Минеральная вода Borjomi (0,5 л), Грузия 1,25 2,99 139,20 Филе сельди «Матиас» (оригинальное деликатесное, 500 г), Беларусь 3,15 6,55 107,94 Ранняя свекла (1 кг) 0,42 0,78 85,71 Минеральная вода Borjomi (1 л), Грузия 2,19 3,99 82,19

Топ-5 подешевевших позиций:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подешевело, % Кофе Lavazza Crema e Gusto (молотый, 250 г), Италия 16,99 9,99 −41,20 Кофе Paulig Presidentti Original (зерно, 1 кг), Финляндия 44,49 23,99 −46,08 Крем-мыло Duru 1+1 (морские минералы, 4×90 г) 4,75 2,49 −47,58 Кукурузные палочки «Хрумстик» (ванильные, 120 г), Беларусь 3,59 1,69 −52,92 Кетчуп Mr. Ricco шашлычный 350 г РФ 3,85 1,69 −56,10

Заметно подорожали и подешевели в основном полуфабрикаты, напитки и сладости. Бо́льшая часть продуктов, в том числе молочных и мясных, в цене не изменилась. Однако напомним, что специализация «Виталюра» — рыба и морепродукты, а они в «500 востребованных товаров» infoprice.by не попали.

«Гиппо»





«Гиппо» в январе показал значительные колебания стоимости подорожавших и подешевевших товаров и сравнительно малый общий рост цены всего списка. Всего товаров 427, подорожало 140 (33%), подешевело 75 (18%), не изменилось 211 (49%). Вся «корзина» подорожала на 1,37%. Средний прирост для подорожавших товаров — 27%, суммарно — 23%.

Топ-5 подорожавших товаров:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подорожало, % Минеральная вода Borjomi (0,5 л), Грузия 0,89 2,99 235,96 Молоко «Простоквашино» (3,2%, 0,92 л, бутылка) 0,73 2,31 216,44 Чипсы Pringles (белые грибы и сметана, 165 г), Великобритания 2,79 7,99 186,38 Кофе Tchibo Family (молотый, 500 г), Германия 8,99 19,98 122,25 Филе сельди «Матиас» (оригинальное деликатесное, 500 г), Беларусь 3,49 6,79 94,56

Топ-5 подешевевших позиций:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подешевело, % Апельсин (1 кг) 4,99 2,69 −46,09 Кофе Dallmayr Prodomo (зерно, 500 г), Германия 37,99 19,99 −47,38 Кукурузные палочки «Хрумстик» (ванильные, 120 г), Беларусь 3,78 1,79 −52,65 Шампунь «Schauma Vita — Укрепление» (0,38 л) 11,89 5,49 −53,83 Нектар «Сочный фрукт» (апельсин, 1 л), Беларусь 4,35 1,85 −57,47

В числе подорожавших продуктов оказались также кофе, напитки, сладкое, чипсы и прочее. Подешевели, кроме прочего, мясные и молочные продукты, мука.

Green





Январские изменения в Green прошли по тому же сценарию, что в «Евроопте» или «Короне». Наполнение витрин примерно то же. Всего 440 товаров из «востребованных», из которых подорожал 161 (37%), подешевело 64 (15%), не изменилось 214 (49%). Вся «корзина» стала дороже на 2,67%. Поднявшиеся в цене продукты выросли в среднем на 24%, при расчете от суммы — на 20%.

Топ-5 подорожавших товаров:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подорожало, % Молоко «Простоквашино» (3,2%, 0,92 л, бутылка) 0,64 2,24 250,00 Чипсы Pringles (белые грибы и сметана, 165 г), Великобритания 2,69 8,79 226,77 Филе сельди «Матиас» (оригинальное деликатесное, 500 г) Беларусь 2,59 6,59 154,44 Минеральная вода Borjomi (0,5 л), Грузия 1,19 2,99 151,26 Пюре «Маленькое счастье» (индейка + печень, 80 г) 1,04 2,01 93,27

Топ-5 подешевевших позиций:

Название товара Было, рублей Стало, рублей Подешевело, % Крем-мыло Duru 1+1 (морские минералы, 4×90 г) 5,19 3,09 −40,46 Нектар «Сочный фрукт» (апельсин, 1 л), Беларусь 3,89 2,29 −41,13 Средство для мытья посуды Fairy (чай и мята, 0,9 л) 7,59 3,79 −50,07 Кукурузные палочки «Хрумстик» (ванильные, 120 г), Беларусь 3,79 1,79 −52,77 Шампунь «Schauma Vita — Укрепление» (0,38 л) 11,59 4,89 −57,81

Общие наблюдения

В январе 2021 года общий рост цен (не только по описанным выше, но и по другим продуктам) оказался порядка 5—6%. Значительно подорожали сахар и растительные масла, но это началось еще в декабре прошлого года.

Среди товаров из списка «500 востребованных» 149 позиций подорожало более чем на 5%. В их числе:

18 наименований молочных продуктов;

12 — фруктов;

11 — овощей;

9 — рыбы и продуктов из нее;

7 — мяса и мясопродуктов.

А также 27 кондитерских товаров, семечек и тому подобных; 27 — напитков; еще 15 наименований кофе, а также приправы и другие продукты не первой необходимости.





А в это время. Профсоюзы обеспокоены ростом цен на продукты

Профсоюзы заявили, что по итогам январского мониторинга (по сравнению с декабрем прошлого года) потребительские цены на колбасные изделия, животное масло, муку, рис остались на прежнем уровне. Немного упали в цене говядина, молоко, свинина, сметана, творог, хлеб.

— Вместе с тем в очередной раз отмечен рост цен практически на все виды традиционных для питания белорусов овощей: капусту, картофель, лук, морковь, свеклу. Если сравнивать с январем прошлого года, то по отдельным позициям рост составил до 25%, — отметили в ФПБ и добавили, что федерация выступает с предложением собрать на своей площадке всех заинтересованных представителей экспертного Совета по вопросам цен и тарифов, производителей, переработчиков, розничных сетей, а также соответствующих министерств и ведомств.