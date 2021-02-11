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«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» $34,5 млн за грязную нефть, но ничего еще не получил

11.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассчитываться за «ядовитую нефть» с Беларусью начал только «Лукойл»



Протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала год назад, но еще не получила и половины суммы.

Беларусь получила первый транш компенсации за «грязную нефть». В конце января 2021-го года первую часть суммы - примерно 14 миллионов долларов перечислил «Лукойл».

В среду, 10 февраля, в «Белнефтехиме» заявили БелТА, что ожидают от «Роснефти» 34,5 миллиона долларов компенсации за «грязную нефть». Однако уточнили, что платежей от «Роснефти» пока еще не поступало.

- Процесс компенсации за грязную нефть разрешен пока в части компетенции «Лукойла», - прокомментировали в «Белнефтехиме».

Напомним, протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала в феврале 2020-го года. Уточнялось, что общая сумма компенсации за «нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики» составит порядка 60 миллионов долларов.
 
 
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Рассчитываться за «ядовитую нефть» с Беларусью начал только «Лукойл»
 
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