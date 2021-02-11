|
«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» $34,5 млн за грязную нефть, но ничего еще не получил
Источник материала: Партизан
Рассчитываться за «ядовитую нефть» с Беларусью начал только «Лукойл»
Протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала год назад, но еще не получила и половины суммы.
Беларусь получила первый транш компенсации за «грязную нефть». В конце января 2021-го года первую часть суммы - примерно 14 миллионов долларов перечислил «Лукойл».
В среду, 10 февраля, в «Белнефтехиме» заявили
- Процесс компенсации за грязную нефть разрешен пока в части компетенции «Лукойла», - прокомментировали в «Белнефтехиме».
Напомним, протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала в феврале 2020-го года. Уточнялось, что общая сумма компенсации за «нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики» составит порядка 60 миллионов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассчитываться за «ядовитую нефть» с Беларусью начал только «Лукойл»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)