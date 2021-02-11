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Сборная Беларуси по хоккею провела первый за последний год официальный матч и проиграла

11.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская хоккейная сборная 10 февраля стартовала на турнире Казахстане матчем против хозяев. Эта игра стала первыйм официальным матчем более чем за год.

 Последнюю игру до этого белорусы сыграли 7 февраля прошлого года на турнире в Словакии против олимпийской сборной России, проиграв 0:1 (олимпийская команда России, кстати, является соперником белорусов и на нынешнем турнире).

Стартовый матч белорусы проиграли. Хозяева сразу же завладели инициативой, забросив две безответные шайбы в первом периоде, а во второй трети игры доведя его до неприличных для белорусов 4:0, пишет interfax.by

В третьем периоде сначала Дроздов, а затем Ногачев сократили отставание, но затем получили пятую шайбу в свои ворота. 5:2 – победа Казахстана.

За матч белорусские хоккеисты нанесли 17 бросков по воротам соперников против 37 у Казахстана. К тому же белорусы провели в меньшинстве на 6 минут больше.

В турнире планировалось участие четырех сборных, но одна из команд не смогла приехать из-за эпидемиологической ситуации. В итоге компанию сборным Беларуси и Казахстана, а также олимпийской сборной России составила команда Казахстан-2, которая проводит выставочные матчи.

11 февраля Беларусь сыграет против олимпийской сборной России (начало в 16:30), 12 февраля – против команды Казахстан-2.
 
 
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Белорусская хоккейная сборная 10 февраля стартовала на турнире Казахстане матчем против хозяев. Эта игра стала первыйм официальным матчем более чем за год.
 
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