Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира

Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.





"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. "Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.





По его словам, сотрудничество между КНР и США пойдет на пользу двум сторонам, а борьба навредит обеим. Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе. Как указал он, содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений - это общее ожидание как народов двух стран, так и всего международного сообщества.





цитирует председателя КНР ТАСС. "Обе стороны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу, придерживаться [позиции] отсутствия противостояния и конфликтов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сфокусироваться на сотрудничестве, контроле разногласий, содействовать здоровому, устойчивому и стабильному развитию китайско-американских отношений, обеспечению выгод для народов двух стран", -председателя КНР ТАСС.



