БКК заключила контракт с Китаем. Цену повысили

Таким образом, белорусскому поставщику удалось поднять цену на $27 к уровню прошлогодней. В официальном сообщении говорится, что такая цена установлена до конца 2021 года.





По оценкам БКК, соглашение с китайскими покупателями калия — это позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах.





«Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики», — говорится в сообщении.





Ранее сообщалось о том, что БКК заключила контракт с Индией на поставку калия по цене $230/т. Хотя такая цена на 7% выше действовавшей ранее, конкуренты БКК раскритиковали ее за такие условия.





Прежний контракт с Китаем был заключен в апреле 2020 года на условиях $220 за тонну .