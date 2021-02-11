Михаил Захаров прокомментировал крупное поражение от команды Казахстана

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал поражение от команды Казахстана (2:5) на турнире Parimatch Qazaqstan Hockey Open-2021.



Михаил Захаров. Фото: junost.org

— В первом периоде мы выглядели очень слабо, во втором цеплялись, но грубейшие ошибки привели к такому результату. Казахи не забили сами, все моменты для них создали мы. Команда соперника была сильнее. Хотелось бы, чтобы и наши игроки были немножко посильнее. Но, как говорится, то, что имеем.

— Можно ли сказать, что на игре сказался поздний перелет и то, что перед матчем не катались?

— Немного сказалось, да. Но, с другой стороны, все понимали, что едем экспериментальным составом. Теперь все должны понимать, что, если не будут тренироваться летом, ничего не будет. Посмотрите на сборную Казахстана: и удар держат, и на ногах стоят — мощные ребята, высокие, как на подбор.

— По персоналиям. Не играл сегодня Суворов, Парфенюк, у них будет возможность проявить себя на этом турнире?

— Да, они сыграют. Решение примем завтра после видеопросмотра игры.

— Что скажете по атмосфере на лавке?

— Вместе никогда не играли. Да и капитану следовало быть поактивнее. Но сложновато было. Первый период мы не только по счету, но и по броскам проиграли. Сборная собралась впервые за год. Даже подготовиться к этому турниру не было времени.

— Как оцените сегодняшний дебют Тэйлора?

— Хотелось бы большего, влетели необязательные голы. Но здесь и защита должна работать и помогать. У нас же в одном голе неудачно упал Крыскин, ребята из КХЛ разыграли, где-то из-за ворот шайба выскочила, казахи хорошо использовали момент. Надо признать, сборная Казахстана — хорошая команда, она будет на чемпионате мира прилично выглядеть.

— Когда отыграли две шайбы, почувствовали ли вы, что может случиться камбэк?

— Я сказал ребятам, что, понятное дело, все сложно. Но мы хотели выиграть хотя бы третий период. Конечно, если бы мы его под ноль выиграли, было бы лучше, но вы видите, такие ошибки ненужные, я и сам удивляюсь: как можно в определенной ситуации так действовать?