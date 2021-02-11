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Каким бывает суд – и все нормально: «Я в эфире, я не кот»

11.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Техасский юрист Род Понтон прославился на весь мир в роли грустного котика. Ролик, на котором он оправдывается перед судьей окружного суда за то, что пришел на заседание в Zoom с включенным «кошачьим» фильтром, стал сверхпопулярным.

«Я здесь, в прямом эфире, я не кот», – эта фраза, произнесенная на виртуальном заседании техасского суда сделала юриста Рода Понтона знаменитостью, рассказывает ВВС.

«Я вижу», – отвечает Понтону судья.

«Я готов продолжать», – произносит с экрана голосом Понтона белый котенок с огромными глазами.

Ролик, в котором судья терпеливо объясняет адвокату, что у него включен фильтр, а тот, в образе белого опечаленного котенка, сбивчиво и виновато объясняется, собрал миллионы просмотров за сутки.

– Я вообще не знал, что Zoom может превратить меня в кота, а это, в свою очередь, – сделать интернет-знаменитостью, но это произошло, причем за считанные часы, – сказал он в разговоре с журналистом.

Понтон объясняет, что воспользовался компьютером своей ассистентки, а фильтр включился неожиданно во время конференции. Теперь он пытается привыкнуть к неожиданно свалившейся на него славе.

– Я включил Zoom, все было хорошо, на экране было мое лицо, и я вместе с судьей был в комнате ожидания. Но потом, когда судья объявил наше дело, я исчез, а вместо меня появился кот, изрядно меня, конечно, удивив, – рассказал юрист.

Видео выложил в соцсети председательствовавший над делом судья Рой Фергусон с рекомендацией юристам проверять настройки фильтров. Понтон уверен, что судья смог войти в его положение.

– Думаю, каждый, у кого когда-нибудь были проблемы с Zoom или с компьютером, понимает, что такие вещи происходят, – говорит он.

Юрист говорит, что получил огромное количество сообщений и звонков, и признается, что сначала его это обеспокоило.

– Но в Техасе есть поговорка – «зубную пасту не загнать обратно в тюбик». Если уж я стал интернет-сенсацией, то остается только смеяться над собой вместе со всеми, – говорит он.

 
 
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Техасский юрист Род Понтон прославился на весь мир в роли грустного котика. Ролик, на котором он оправдывается перед судьей окружного суда за то, что пришел на...
 
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