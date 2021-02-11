Лукашенко запросил у России новый кредит

Александр Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию, чтобы встретиться в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего стороны могут коснуться темы нового российского кредита — на этот раз в размере $3 млрд. Информацию о подготовке такой встречи “Ъ” подтвердили в Кремле. При этом форсировать поддержанную Москвой конституционную реформу и урезать президентские полномочия господин Лукашенко не намерен.





О подготовке первой в этом году встречи президентов России и Беларуси “Ъ” сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мы сообщим даты своевременно. Но встреча готовится»,— отметил господин Песков. По данным источников “Ъ”, обсуждаемые даты переговоров — 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран город Сочи. Два лидера в последний раз встречались там 14 сентября прошлого года, в разгар протестов в Беларуси, и тогда господин Лукашенко увез домой договоренность о предоставлении Минску российского кредита в $1,5 млрд.





По информации “Ъ”, финансовый вопрос планируется обсудить и на этот раз. Белорусская сторона, говорят информированные источники “Ъ” в российском правительстве, хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС.





Собеседники “Ъ” говорят, что речь идет о сумме, превышающей $3 млрд.

Напомним, в 2011 году была достигнута договоренность о выделении Россией государственного кредита Белоруссии в размере $10 млрд на строительство станции. На конец сентября 2020 года Минск использовал из них только $4,5 млрд, сообщал российский Минфин.





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Один из собеседников “Ъ” отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. При этом он отметил, что размер кредита «более $3 млрд». По словам другого информированного источника, Минск может получить от $3 млрд до $3,5 млрд. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен. Не исключено, что окончательно договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.





С начала белорусского кризиса, вызванного тем, что победителем августовских президентских выборов в соседней стране был объявлен Александр Лукашенко, Москва поддерживала его не только финансово, но и политически. Масштабные протесты в Беларуси объяснялись, в том числе, вмешательством Запада во внутренние дела республики.





При этом и в Кремле, и в МИД России давали понять, что ждут от господина Лукашенко проведения обещанной им в начале осени конституционной реформы.Ее итогом, говорил тогда белорусский лидер, должно стать перераспределение полномочий между президентом и другими ветвями власти. При этом Александр Лукашенко отмечал, что склонен провести досрочные президентские выборы.





Эту его идею тут же поддержал Владимир Путин. К теме реформы неоднократно, комментируя белорусские события, возвращался российский министр иностранных дел Сергей Лавров, напомнивший 17 сентября в интервью RTVi, что после проведения реформы господин Лукашенко «будет готов объявить досрочные парламентские и президентские выборы».





Александр Лукашенко, однако, реформу форсировать не стал. Жестко подавив уличные выступления, которые сегодня приняли форму немногочисленных разрозненных флешмобов, он, судя по всему, решил пойти по максимально долгой процедуре.





Начать разговор о реформе планируется на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Оно начинает работу 11 февраля и закончит на следующий день. Белорусские СМИ анонсировали, что 2700 делегатов обсудят социально-экономическое развитие страны и направления общественно-политического развития. На собрании, которое проводится под девизом «Единство. Развитие. Независимость», с докладом выступит и господин Лукашенко.





От двухдневного форума, однако, никто не ожидает прорывов, связанных с конституционной реформой.





Эксперт пропрезидентского республиканского общественного движения «Белая Русь» Петр Петровский рассчитывает, что на форуме выработают «стратегию по изменению конституции».





«Будут аккумулированы предложения и создана комиссия из юристов, которая сформулирует предложения для референдума (об изменении конституции.— “Ъ”). До конца 2021 года комиссия выдаст свой вариант изменений, и, наверное, в конце 2021 — в январе 2022 года состоится референдум. Вот что будет»,— сказал “Ъ” господин Петровский.





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По словам Петра Петровского, президент не хочет потерять инструменты и возможности, которые сохраняют стабильность и управляемость страны. Реформировать систему власти, полагает он, будут по принципу «от персонального Лукашенко — к коллективному». «Усилится институт парламента, партийное строительство. Будет формироваться полуторапартийная система. Условно будет стабильная партия власти, который нужен будет коалиционный союзник, и будет вестись борьба за место союзника первой партии»,— говорит собеседник “Ъ”. Партию власти, не исключает он, могут создать на базе «Белой Руси».





Юрий Воскресенский, работавший на прошлогодних выборах в штабе оппозиционера Виктора Бабарико, арестованный, а затем отпущенный на свободу, будет участвовать в ВНС в качестве делегата. Он уверен, что собрание положит старт не только реформе, но и изменению политического ландшафта.





Господин Воскресенский сказал “Ъ”, что на форуме поднимет вопрос амнистии для политзаключенных, хотя и считает оппозицию деструктивной силой: «Сбежали на Запад, в Россию никто не сбежал. Они прозападные и деструктивные. Как можно призывать к санкциям против предприятий, на которых работают белорусские граждане?» Он прогнозирует, что поддержка Александра Лукашенко обществом будет только расти и «вернется к тому уровню, на котором была все 26 лет».





Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев не разделяет мнения о том, что белорусская власть преодолела кризис: «Все еще может возвратиться. Ушло внешнее проявление (недовольства.— Прим.), а внутреннее становится только сильнее». По его словам, именно поэтому Александру Лукашенко нужно проведение ВНС. «Главная задача собрания — вторая инаугурация Лукашенко. Демонстрация общественного одобрения того, что он и власть творят в Беларуси: насилия и узаконивания беззакония»,— сказал политик “Ъ”. Он убежден, что для белорусского руководства неприемлемы требования о перераспределении властных полномочий.





Политический обозреватель Артем Шрайбман на сенсации во время ВНС тоже не настроен. «Жесткими репрессиями протесты подавлены, и Лукашенко чувствует себя намного уверенней. Возможно, риски он недооценивает, но сейчас уступать вряд ли будет. В общих словах скажет, что когда-то реформу проведем, поработаем над проектом конституции, не спеша. И потом, может быть, через год — полтора проведем референдум. Ничто не указывает, что он будет спешить»,— пояснил эксперт в беседе с “Ъ”. При этом он отметил, что белорусскому лидеру для устойчивости нужны деньги: «Главный вопрос — сможет ли он продать свое бездействие Москве за деньги».







