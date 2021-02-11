















"В среду, 10 февраля, к семье "Крумкачоў" присоединился Олег Кубарев, который занял должность спортивного директора "НФК Крумкачы".





Завершив в 2001 году игровую карьеру, экс-полузащитник стартовал в большом футболе с должности главного тренера "Дариды", затем был пост ассистента в ФК "Минск", после чего Олег Михайлович вновь вернулся на главные роли: с "Гомелем" (2009-12) привозил в Беларусь "Ливерпуль". После чего уехал за рубеж: юрмальский "Спартак" (2013, 2016), молдавские "Зимбру" (2013-14) и "Дачия" (2015). Следом — солигорский "Шахтер" (2016-17) и жодинский "Торпедо"-БелАЗ (2017-18). Последний годы тренерской карьеры Олег Михайловича прошли в Латвии: в сезоне-2019 он тренировал "Ригу", после чего перебрался в "Елгаву".





Желаем Олегу Михайловичу успехов на новой должности!" — говорится в сообщении сайта минского клуба.







