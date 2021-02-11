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Литва не выдаст Леонида Волкова по требованию российских властей
Источник материала: Партизан
Власти Литвы, где сейчас находится руководитель штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России
В России Леониду Волкову грозит наказание в виде трех лет лишения свободы
Власти Литвы, где сейчас находится руководитель штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Ее слова приводит Associated Press.
"Использование международных инструментов для политического преследования - неверная тактика. Это вызывает серьезные сомнения относительно членства России в [Интерполе]", - сказала Билотайте.
Как
Басманный районный суд Москвы объявил Леонида Волкова в межгосударственный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции (часть 2 статьи 151.2 УК), которое возбудили в России после акций 23 января в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, Волков публиковал на Youtube ролики с призывами выходить на улицы, адресованные в том числе несовершеннолетним,
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Власти Литвы, где сейчас находится руководитель штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России
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