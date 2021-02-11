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Граница на замке? Из Беларуси в Литву нелегально перешли 12 иракцев

11.02.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь со вторника на среду в Игналинском районе литовский пограничный патруль заметил следы на снегу, которые вели со стороны Беларуси.



Проследовав по следам, пограничники вышли к заброшенному дому. Там находились 12 человек – 9 мужчин и три женщины. С собой у них были паспорта граждан Ирака без шенгенских виз.
 
Мигрантов доставили на пограничную заставу. На следующий день они подали прошения об убежище, сообщает пограничная служба Литвы.

Это не первый случай, когда граждане Ирака нелегально приходят в Литву из Беларуси. В декабре прошлого года литовские пограничники задержали 10 иракцев, в январе – 14.
 
 
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В ночь со вторника на среду в Игналинском районе литовский пограничный патруль заметил следы на снегу, которые вели со стороны Беларуси.
 
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