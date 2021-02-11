Граница на замке? Из Беларуси в Литву нелегально перешли 12 иракцев









Проследовав по следам, пограничники вышли к заброшенному дому. Там находились 12 человек – 9 мужчин и три женщины. С собой у них были паспорта граждан Ирака без шенгенских виз.

Мигрантов доставили на пограничную заставу. На следующий день они подали прошения об убежище, сообщает пограничная служба Литвы.





Это не первый случай, когда граждане Ирака нелегально приходят в Литву из Беларуси. В декабре прошлого года литовские пограничники задержали 10 иракцев, в январе – 14.