Новая соцсеть, в которой можно запросто поболтать со знаменитостями, набирает популярность

Clubhouse можно назвать своего рода соцсетью, в которой можно общаться только голосом и при этом случайно попасть на разговор с такими людьми, как Марк Цукерберг, Илон Маск и другие знаменитости.





Придумал сервис Clubhouse бывший сотрудник Google Пол Дэвисон. Суть нового сервиса — в виртуальном общении как с обычными пользователями, объединенными общими интересами, так и с известными спикерами со всего мира. Собственно, малоизвестный сервис и стал собирать миллионы пользователей после того, как его упомянул в своем «Твиттере» Илон Маск, анонсировав свою беседу с подписчиками Clubhouse. После этого в сервис добавились миллионы новых пользователей.





Помимо Маска и Цукерберга, которые рассказывали о продуктах своих компаний, с пользователями успели пообщаться директор «Яндекса» Тигран Худавердян, артисты Михаил Галустян и Таш Саркисян, писатель Сергей Минаев и другие известные люди, забредшие в «Клубный дом» из интереса или увидевшие в нем перспективную площадку для общения с поклонниками и коллегами.





Помимо знаменитостей в сервисе можно встретить множество людей из медиатусовки, а также представителей бизнеса. Это пока создает некий ореол элитарности вокруг Clubhouse.





Приложение пока работает только на iPhone (как в свое время делал «Инстаграм»), а чтобы зарегистрироваться, нужно получить инвайт (приглашение) от одного из участников.





Самое простое — попросить приглашение у кого-нибудь из знакомых, которые уже зарегистрированы в сервисе. Каждый новый участник может пригласить с собой ещё пару друзей. К тому же инвайтами обмениваются в Telegram-каналах. Ну и, конечно, инвайт можно банально купить у кого-нибудь из участников. Рынок инвайтов уже вырос на таких площадках, как Reddit, eBay и Craigslist. Да и в России в соцсетях можно найти объявления о продаже пригласительных.





Попав в Clubhouse, можно «бродить» по виртуальным комнатам и общаться там с понравившимися людьми, а если повезет, лично поболтать с какой-нибудь знаменитостью. Для начала также придется указать свои интересы, чтобы получать уведомления о новых собраниях единомышленников.





maximonline.ru . Общение подразумевает только голос, видео пока в сервисе не существует, что может помочь побороть стеснительность, пишет



