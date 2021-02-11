МИД Литвы: Евросоюз готовит новые санкции против Беларуси и России













Delfi , сейчас идет согласование подсанкционного списка лиц людей, которые подпадут под новые ограничения. Как передает, сейчас идет согласование подсанкционного списка лиц людей, которые подпадут под новые ограничения.





"Четвертый, пакет санкций (против Беларуси, - ред.) - это европейский пакет санкций. Пока нет четких критериев, как он будет складываться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.





Кроме того, готовится расширение санкций и против России. Так, по словам Ландсбергиса, "чаще обсуждается так называемый список Навального - люди, связанные с задержанием, помещением под стражу, судом над Навальным, возможно, также и заказчики".





Он отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, Польши, и соответствующий перечень подсанкционных лиц будут подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.







