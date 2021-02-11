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МИД Литвы: Евросоюз готовит новые санкции против Беларуси и России

11.02.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС идет работа над четвертым пакетом санкций против Беларуси и обсуждают так называемый список Навального - введение ограничений против причастных к заключению оппозиционера.




Как передает Delfi, сейчас идет согласование подсанкционного списка лиц людей, которые подпадут под новые ограничения.

"Четвертый, пакет санкций (против Беларуси, - ред.) - это европейский пакет санкций. Пока нет четких критериев, как он будет складываться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.

Кроме того, готовится расширение санкций и против России. Так, по словам Ландсбергиса, "чаще обсуждается так называемый список Навального - люди, связанные с задержанием, помещением под стражу, судом над Навальным, возможно, также и заказчики".

Он отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, Польши, и соответствующий перечень подсанкционных лиц будут подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС идет работа над четвертым пакетом санкций против Беларуси и обсуждают так называемый список...
 
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