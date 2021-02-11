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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Китая вынесли Tesla предупреждение из-за многочисленных жалоб на качество электромобилей В Китае широко используется практика вызывать для разговора «на ковёр» представителей компаний, которым необходимо указать на недостатки в их работе.

Согласно заявлению, опубликованному Государственной администрацией по рынку, руководители Tesla в Шанхае и Пекине были вызваны на встречу с регулятором рынка Китая и четырьмя другими центральными правительственными ведомствами по жалобам клиентов на электромобили компании, включая необычное ускорение, возгорание аккумуляторов и проблемы с обновлением программного обеспечения автомобилей.Как сказано в сообщении на сайте регулятора, которое цитирует японское информагентство Nikkei, компанию Tesla призвали «строго соблюдать законы, выполнять свои обязанности по обеспечению качества и безопасности продукции и защищать права потребителей». В ответном заявлении компании сказано: «Tesla искренне принимает указания правительства и тщательно проанализирует недостатки компании в операционной деятельности. Мы будем строго соблюдать законы и распоряжения регулирующих органов Китая и всегда уважать права потребителей».По мнению экспертов, китайский регулятор дал понять Tesla, что не потерпит игнорирования жалоб граждан даже несмотря на то, что рынок электромобилей компании в стране стремительно развивается и Китай в этом также заинтересован.