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Власти Китая вынесли Tesla предупреждение из-за многочисленных жалоб на качество электромобилей

11.02.2021 09:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти Китая вынесли Tesla предупреждение из-за многочисленных жалоб на качество электромобилей
Фото: АР
Электромобильная компания Илона Маска была обласкана в Китае как нигде. Льготная аренда земли под завод, кредиты под низкие проценты, разрешение работать самостоятельно без регистрации совместного предприятия и другие бонусы компания Tesla получила и использовала на все сто процентов. Вот только ответной заботы китайские автолюбители не получили. Поток жалоб на брак и нежелание компании реагировать на него вынудили регулятора принять меры.

Согласно заявлению, опубликованному Государственной администрацией по рынку, руководители Tesla в Шанхае и Пекине были вызваны на встречу с регулятором рынка Китая и четырьмя другими центральными правительственными ведомствами по жалобам клиентов на электромобили компании, включая необычное ускорение, возгорание аккумуляторов и проблемы с обновлением программного обеспечения автомобилей.

Как сказано в сообщении на сайте регулятора, которое цитирует японское информагентство Nikkei, компанию Tesla призвали «строго соблюдать законы, выполнять свои обязанности по обеспечению качества и безопасности продукции и защищать права потребителей». В ответном заявлении компании сказано: «Tesla искренне принимает указания правительства и тщательно проанализирует недостатки компании в операционной деятельности. Мы будем строго соблюдать законы и распоряжения регулирующих органов Китая и всегда уважать права потребителей».

По мнению экспертов, китайский регулятор дал понять Tesla, что не потерпит игнорирования жалоб граждан даже несмотря на то, что рынок электромобилей компании в стране стремительно развивается и Китай в этом также заинтересован.
 
 
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В Китае широко используется практика вызывать для разговора «на ковёр» представителей компаний, которым необходимо указать на недостатки в их работе.
 
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