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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине Отмечается, что для решения этой проблемы необязательно покупать дорогие фирменные средства.

Первый из них можно дешево купить в любой аптеке, а второй вполне возможно заменить самой дешевой водкой.Спирт и глицерин советуют смешать с водой, после чего губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам автомобиля. После этого необходимо проветрить автомобиль, чтобы избавиться от запаха алкоголя в салоне.