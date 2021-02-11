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Очереди на границе Беларуси: почти 1000 грузовиков ожидают въезда в ЕС
11.02.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. На белорусско-литовском направлении в очередях находятся свыше 700 перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.
Наибольшую нагрузку испытывают автодорожные пункты в Каменном логе (330 фур), Бенякони (200) и Котловке (170). Такая тенденция сохраняется с конца 2020 года. Тогда ситуацию объясняло истечение торговых договоров и спешка их выполнить. В конце января у литовской стороны произошел сбой программного оборудования.
На втором месте по загруженности - белорусско-польская граница. В Брузгах выезда ждут около 120 большегрузных автомобиля. В Привалке – 35.
На латышском участке – в Григоровщине – для перехода выстроились 115 фур. Еще 20 ждут оформления в Урбанах.
По информации сопредельной стороны, в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны - Каменный Лог) с утра 11 февраля в связи с малочисленностью смен литовских контрольных служб замедлены процедуры оформления.
Проблемы с работой баз данных таможенной службы также есть в пункте пропуска Лаворишкес (сопредельный с Котловкой).
Следить и уточнять обстановку можно в режиме онлайн на
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В ожидании оформления грузов и выезда около 1000 автомобилей выстроились в пограничных пунктах пропуска.
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