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Как росли цены в январе

11.02.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный статистический комитет сообщил о темпах инфляции в Беларуси за первый месяц наступившего года.

Как росли цены в январе

Как отмечается, индекс потребительских цен на товары и услуги в январе по сравнению с декабрем 2020-го составил 101,1%.

По данным Белстата, на продовольствие цены выросли на 1,5%, на непродовольственные товары на 1,3%, на услуги на 0,3%.

 
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Национальный статистический комитет сообщил о темпах инфляции в Беларуси за первый месяц наступившего года.
 
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