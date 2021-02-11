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Как росли цены в январе
Источник материала: Навiны
Национальный статистический комитет сообщил о темпах инфляции в Беларуси за первый месяц наступившего года.
Как отмечается, индекс потребительских цен на товары и услуги в январе по сравнению с декабрем 2020-го составил 101,1%.
По данным Белстата, на продовольствие цены выросли на 1,5%, на непродовольственные товары на 1,3%, на услуги на 0,3%.
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Национальный статистический комитет сообщил о темпах инфляции в Беларуси за первый месяц наступившего года.
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