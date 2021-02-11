СМИ: госсекретаря Союзного государства Рапоту отправят в отставку

Руководство Беларуси и России ведет консультации по вопросу смены государственного секретаря Союзного государства.





Как пишет РБК , данную информацию подтвердили четыре источника.

Источник, близкий к российскому правительству, сказал, что Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что он собирается оставить должность, знают и двое знакомых Рапоты.

Одной из рассматриваемых кандидатур является нынешний посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Напомним, Григорий Рапота работает в должности госсекретаря с декабря 2011.