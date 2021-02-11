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СМИ: госсекретаря Союзного государства Рапоту отправят в отставку

11.02.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководство Беларуси и России ведет консультации по вопросу смены государственного секретаря Союзного государства.

СМИ: госсекретаря Союзного государства Рапоту отправят в отставку

Как пишет РБК, данную информацию подтвердили четыре источника.

Источник, близкий к российскому правительству, сказал, что Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что он собирается оставить должность, знают и двое знакомых Рапоты.

Одной из рассматриваемых кандидатур является нынешний посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Напомним, Григорий Рапота работает в должности госсекретаря с декабря 2011.

Ранее сообщалось, что стороны готовят на конец февраля встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. 

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство Беларуси и России ведет консультации по вопросу смены государственного секретаря Союзного государства.
 
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