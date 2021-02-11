Посмотрите на новые флагманы Redmi от Xiaomi за пару недель до анонса

Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi официально представит новые флагманские смартфоны серии K40 уже 25 февраля. «Живое» фото, а также спецификации аппаратов оказались в Сети раньше анонса — информацию удалось получить от китайского регулятора TENAA, пишет Gizmochina .





Аппаратов будет два — Redmi K40 и Redmi K40 Pro (кодовые обозначения M2012K11AC и M2012K11C). По габаритам, похоже, отличаться они не будет — оба получат экраны на 6,67 дюйма (AMOLED, 120 Гц, Full HD+). Корпуса — 163,7×76,4×7,8 мм. Даже аккумуляторы окажутся идентичными — емкостью в 4420 мАч с поддержкой ускоренной проводной зарядки на 33 Вт. Операционная система — Android 11.

А вот «начинка» разниться. Так, старший K40 Pro оснастят топовым SoC от Qualcomm — Snapdragon 888. Процессор для обычного K40 пока не раскрывается. Но, вероятно, им окажется либо Snapdragon 870, либо его аналог.

Ранее назывались и примерные цены девайсов в Китае. Redmi K40 будет продаваться от 310 долларов, K40 Pro — от 465 долларов.