В России наращивают производство Ford Transit в связи с увеличением спроса на модель

Источник материала: Tut.by

СП «Соллерс Форд» активизирует производственные мощности завода в Елабуге «в связи с непрерывно растущим спросом на Ford Transit», отметили на предприятии. В этой связи компания объявила о том, что дополнительно наймет еще 150 новых сотрудников.





По обнародованной «Соллерс Форд» статистике, продажи Transit уверенно идут вверх — за 2020 год рост продаж составил 12% (до немногим более 14 тысяч единиц), а в январе этого года рост и вовсе составил 157% (909 машин) к результату января 2020 года.





В связи «с постоянно растущими потребностями рынка и недопущением дефицита автомобилей в дилерских центрах» принято решение запустить дополнительный объем производства. На заводе в Елабуге будут созданы новые рабочие места — это 130 специалистов на производство (слесарь механосборочных работ, сварщик на машинах контактной сварки, маляр на внешней линии, наладчик технологического оборудования и другие) и 20 инженерно-технических работников, что увеличит штат предприятия примерно на 10%.

В настоящий момент полная гамма выпускаемых в Елабуге Transit насчитывает в общей сложности 145 различных модификаций .