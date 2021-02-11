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Украденный исходный код Cyberpunk 2077 и «Ведьмака» хотят продать за $7 миллионов
Источник материала: Onliner
Хакеры, похитившие исходный код к играм Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3», намерены выставить его на аукцион на цифровом сером рынке. В CDPR не отреагировали на
Аукционы в таких случаях проходят с участием гаранта, который обеспечит выполнение всеми сторонами своих обязательств — передачу предмета продажи и получение средств за него. То есть скам должен быть исключен.
Также специалисты смогли получить косвенные доказательства того, что инициаторы аукциона действительно получили в свое распоряжение исходники популярных игр и фирменного движка польской студии.
Стартовая цена украденного — $1 млн, шаг ставок — $500 тыс. Также лот можно купить сразу по цене в $7 млн (до начала аукциона). В качестве депозита необходимо внести десятую часть биткоина.
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