Геннадий Давыдько о ВНС: Это историческое событие! Делегаты олицетворяют собой целые пласты общества, они будут принимать важнейшие решения!

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Республике стартует VI Всебелорусское народное собрание. Делегаты уже прибывают на форум.

Телеканал ОНТ весь день будет следить за новостями из Дворца Республики. Наши коллеги уже работают на информационном посту номер один.

Что сейчас происходит на главной площадке страны? На связи – обозреватель Анна Пыж.

Подробности – в видеоинформации.

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