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Всебелорусское народное собрание: регистрация участников и гостей проходит во Дворце Республики
Источник материала: ОНТ
Регистрация участников и гостей VI Всебелорусского народного собрания проходит во Дворце Республики,
Сегодня форум стартует в Минске и продлится два дня. Всего с учетом приглашенных участвовать в нем будут 2700 человек – это представители всех регионов и слоев общества.
Участники обсудят направления общественно-политического развития.
Фото Сергея Шелега, Оксаны Манчук / БЕЛТА
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Регистрация участников и гостей VI Всебелорусского народного собрания проходит во Дворце Республики, передает БЕЛТА Сегодня форум стартует в Минске и продлится...
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