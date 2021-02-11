Всебелорусское народное собрание: регистрация участников и гостей проходит во Дворце Республики

Источник материала: ОНТ

Регистрация участников и гостей VI Всебелорусского народного собрания проходит во Дворце Республики, передает БЕЛТА

Сегодня форум стартует в Минске и продлится два дня. Всего с учетом приглашенных участвовать в нем будут 2700 человек – это представители всех регионов и слоев общества.





Участники обсудят направления общественно-политического развития.

Фото Сергея Шелега, Оксаны Манчук / БЕЛТА

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