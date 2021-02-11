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Политическая традиция и её новации: в чём особенность ВНС-2021?
Источник материала: ОНТ
Люди, которые представляют не только свои интересы. В Минск со всей страны уже съехались делегаты Всебелорусского народного собрания. С какими вызовами столкнулась страна в последние годы? И какие задачи будут первостепенными в ближайшие 5 лет? О важной политической традиции суверенной Беларуси и её новациях – в репортаже Натальи Тарасюк.
Пункт назначения – Минск. Сотни делегатов накануне отправились в столицу из регионов. Они представят свою малую родину, но будут говорить о большом будущем всей страны – суверенного государства.
Это особая ответственность – и в плане организации, и на самих участников. Об этом говорил Президент в преддверии важного политического события.
Высказаться мог каждый. Это и есть плюрализм мнений, подчёркивал Александр Лукашенко. Ведь собрание стало, по сути, заключительным этапом дискуссии. Вся страна на протяжении пяти месяцев была платформой для конструктивных предложений.
Белорусы предлагали: сперва в формате диалоговых площадок. Затем – общественных приёмных. Механизм понятный и чёткий – десятки обращений разрешились на местном уровне. Но глобальные вызовы всё же требуют больше времени и коллективных усилий. На уровне Всебелорусского собрания.
Они готовились и им доверяют – знакомые, коллеги, земляки. Тысячи и тысячи белорусов с такой же позицией. На них рассчитывают и полагаются.
И чтобы услышать, особенно молодое поколение, для которого это всё и делается, открыли онлайн-приёмную союза молодёжи. Запустили и отдельный сайт народного собрания.
Виртуальные каналы связи дали реальные идеи. Больше тысячи предложений отправили белорусы через обратную форму народного портала. В топе – общественно-политическая тематика, на втором месте – бытовая (жилищный фонд, аренда, выкуп). Востребован и социальный блок – декрет, пенсии, пособия.
Фундамент для реализации всех наших идей и социальной политики – экономика. И она будет немного другой. Особенно ближе к 2025 году. Ведь нужно выстраивать постковидный мир. И этот путь в течение двух дней форума пройдут люди разных эпох и разного опыта.
Все вместе. В новый жизненный этап. Не поддаваясь внешнему воздействию и манипуляциям. Этот посыл лежит в основе Всебелорусского народного собрания. Это касается каждого белоруса. Его настоящего и будущего. Ведь само время, в которое мы живём, – это уже вызов. Для всех народов. Во всём мире. Оно не так однозначно, как казалось ещё, может быть, годом ранее – до пандемии, локдаунов и падения мировых рынков. И с учетом этих новых реалий необходимо оценить, чего нам удалось достичь, что еще предстоит, и как будем жить дальше. Народное собрание – это возможность вместе всей страной определить основные ориентиры, проявить единодушие в отношении наших ценностей, защитить и сохранить то, что нам так дорого.
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Люди, которые представляют не только свои интересы. В Минск со всей страны уже съехались делегаты Всебелорусского народного собрания. С какими вызовами...
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