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Политическая традиция и её новации: в чём особенность ВНС-2021?

11.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политическая традиция и её новации: в чём особенность ВНС-2021?

Люди, которые представляют не только свои интересы. В Минск со всей страны уже съехались делегаты Всебелорусского народного собрания. С какими вызовами столкнулась страна в последние годы? И какие задачи будут первостепенными в ближайшие 5 лет? О важной политической традиции суверенной Беларуси и её новациях – в репортаже Натальи Тарасюк. 


Пункт назначения – Минск. Сотни делегатов накануне отправились в столицу из регионов. Они представят свою малую родину, но будут говорить о большом будущем всей страны – суверенного государства.  

Это особая ответственность – и в плане организации, и на самих участников. Об этом говорил Президент в преддверии важного политического события.  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними – тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни». 

Высказаться мог каждый. Это и есть плюрализм мнений, подчёркивал Александр Лукашенко. Ведь собрание стало, по сути, заключительным этапом дискуссии. Вся страна на протяжении пяти месяцев была платформой для конструктивных предложений. 

Белорусы предлагали: сперва в формате диалоговых площадок. Затем –   общественных приёмных. Механизм понятный и чёткий – десятки обращений разрешились на местном уровне. Но глобальные вызовы всё же требуют больше времени и коллективных усилий. На уровне Всебелорусского собрания.  

Олег Романов,  делегат VI Всебелорусского народного собрания: «Буду выступать, буду говорить о том, что в нашей стране появилась такая форма народовластия, как диалоговые площадки, на них были внесены серьезные предложения». 

Иван Возьмитель, делегат VI Всебелорусского народного собрания: «Мы ряд вопросов проработали. В первую очередь, это касается социальной защиты наших людей, вопросы заработной платы, вопросы занятости, создание новых рабочих мест, развитие профсоюзного движения в Беларуси».  

Они готовились и им доверяют – знакомые, коллеги, земляки. Тысячи и тысячи белорусов с такой же позицией. На них рассчитывают и полагаются.  

Людмила Шимбалёва, делегат VI Всебелорусского народного собрания: «В первый раз принимаю участие, и это очень большая ответственность». 

Светлана Сташевская, делегат VI Всебелорусского народного собрания: «Я впервые делегат ВНС. Это особенное чувство – веление, торжественность, гордость. Я уверена, народный форум даст старт новому развитию Беларуси. И мы сможем преумножить то, чего уже достигли».   

Наталья Байдо, делегат VI Всебелорусского народного собрания: «Молодёжь предлагала уйму своих версий, предложений, будем это, конечно, всё озвучивать, обсуждать на общей площадке».   

И чтобы услышать, особенно молодое поколение, для которого это всё и делается, открыли онлайн-приёмную союза молодёжи. Запустили и отдельный сайт народного собрания.

Валерий Гончаров, директор Центра анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси: «Важность данного общественно-политического мероприятия – она непревзойденная. Для истории суверенной Беларуси это инновация, которая получает дальнейшее развитие. С каждым новым собранием мы обретаем и новые инструментарии воздействия на общественное сознание, на экономическое развитие». 

Виртуальные каналы связи дали реальные идеи. Больше тысячи предложений отправили белорусы через обратную форму народного портала. В топе – общественно-политическая тематика, на втором месте – бытовая (жилищный фонд, аренда, выкуп). Востребован и социальный блок – декрет, пенсии, пособия. 

Фундамент для реализации всех наших идей и социальной политики – экономика. И она будет немного другой. Особенно ближе к 2025 году.   Ведь нужно выстраивать постковидный мир. И этот путь в течение двух дней форума пройдут люди разных эпох и разного опыта. 

Все вместе. В новый жизненный этап. Не поддаваясь внешнему воздействию и манипуляциям. Этот посыл лежит в основе Всебелорусского народного собрания. Это касается каждого белоруса. Его настоящего и будущего. Ведь само время, в которое мы живём, – это уже вызов. Для всех народов. Во всём мире. Оно не так однозначно, как казалось ещё, может быть, годом ранее – до пандемии, локдаунов и падения мировых рынков. И с учетом этих новых реалий необходимо оценить, чего нам удалось достичь, что еще предстоит, и как будем жить дальше. Народное собрание – это возможность вместе всей страной определить основные ориентиры, проявить единодушие в отношении наших ценностей, защитить и сохранить то, что нам так дорого.

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Теги: Минск
 
 
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Люди, которые представляют не только свои интересы. В Минск со всей страны уже съехались делегаты Всебелорусского народного собрания. С какими вызовами...
 
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