VI Всебелорусское народное собрание: делегаты уже прибывают во Дворец Республики

Источник материала: ОНТ

Во Дворец Республики уже прибывают делегаты VI Всебелорусского народного собрания, передает БЕЛТА.

Делегатами выбраны 2400 человек в этом году. Всего с учетом приглашенных участвовать в форуме будут 2700 человек. По традиции это представители всех регионов и слоев общества.

Участники обсудят направления общественно-политического развития. Всебелорусское народное собрание – особая форма народовластия, уникальная возможность обменяться мнениями с участниками из всех регионов и сформировать общность идей. Впервые Всебелорусское народное собрание прошло в 1996 году.

Фото Олега Фойницкого / БЕЛТА

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