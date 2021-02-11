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VI Всебелорусское народное собрание: делегаты уже прибывают во Дворец Республики
Источник материала: ОНТ
Во Дворец Республики уже прибывают делегаты VI Всебелорусского народного собрания,
Делегатами выбраны 2400 человек в этом году. Всего с учетом приглашенных участвовать в форуме будут 2700 человек. По традиции это представители всех регионов и слоев общества.
Участники обсудят направления общественно-политического развития. Всебелорусское народное собрание – особая форма народовластия, уникальная возможность обменяться мнениями с участниками из всех регионов и сформировать общность идей. Впервые Всебелорусское народное собрание прошло в 1996 году.
Фото Олега Фойницкого / БЕЛТА
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Во Дворец Республики уже прибывают делегаты VI Всебелорусского народного собрания, передает БЕЛТА. Делегатами выбраны 2400 человек в этом году. Всего с учетом...
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