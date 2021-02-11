Что волнует белорусов, каких решений они ждут от ВНС?

Источник материала: ОНТ

Высказать предложения, поделиться идеями накануне народного собрания мог каждый. Задолго до форума была проделана большая работа с обращениями на диалоговых площадках и общественных приёмных. Тысячи предложений также приняли через интернет.

Что волнует белорусов, каких решений они ждут от собрания – с этими вопросами мы обратились к людям напрямую в разных уголках страны.

Подробности смотрите в видеоинформации.





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