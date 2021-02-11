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Что волнует белорусов, каких решений они ждут от ВНС?

11.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что волнует белорусов, каких решений они ждут от ВНС?

Высказать предложения, поделиться идеями накануне народного собрания мог каждый. Задолго до форума была проделана большая работа с обращениями на диалоговых площадках и общественных приёмных. Тысячи предложений также приняли через интернет.

Что волнует белорусов, каких решений они ждут от собрания – с этими вопросами мы обратились к людям напрямую в разных уголках страны.

Подробности смотрите в видеоинформации.


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Высказать предложения, поделиться идеями накануне народного собрания мог каждый. Задолго до форума была проделана большая работа с обращениями на диалоговых...
 
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