Дизель-поезд и фура столкнулись под Брестом: головной вагон сошёл с рельсов, пострадал машинист

Источник материала: ОНТ

На железнодорожном переезде под Брестом столкнулись дизель-поезд и фура, пострадал машинист, сообщается в Telegram-канале МВД.

10 февраля поздно вечером на перегоне Брест-Южный – Бернарды столкнулись фура и пассажирский дизель-поезд Брест – Влодава. Головной вагон сошёл с рельсов из-за удара.





27-летний гражданин Турции за рулем DAF с полуприцепом, по предварительной информации, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Около 50 пассажиров находились в это время в вагонах, они не пострадали. К месту назначения всех пассажиров отвезли на автобусах.

В больницу был доставлен машинист поезда, без травм обошелся водитель грузовика.

Движение на участке было закрыто. Причины происшествия устанавливаются.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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