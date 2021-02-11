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Дизель-поезд и фура столкнулись под Брестом: головной вагон сошёл с рельсов, пострадал машинист

11.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дизель-поезд и фура столкнулись под Брестом: головной вагон сошёл с рельсов, пострадал машинист

На железнодорожном переезде под Брестом столкнулись дизель-поезд и фура, пострадал машинист, сообщается в Telegram-канале МВД.

10 февраля поздно вечером на перегоне Брест-Южный – Бернарды столкнулись фура и пассажирский дизель-поезд Брест – Влодава. Головной вагон сошёл с рельсов из-за удара.


27-летний гражданин Турции за рулем DAF с полуприцепом, по предварительной информации, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Около 50 пассажиров находились в это время в вагонах, они не пострадали. К месту назначения всех пассажиров отвезли на автобусах. 

В больницу был доставлен машинист поезда, без травм обошелся водитель грузовика.

Движение на участке было закрыто. Причины происшествия устанавливаются.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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Теги: Брест
 
 
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На железнодорожном переезде под Брестом столкнулись дизель-поезд и фура, пострадал машинист, сообщается в Telegram-канале МВД. 10 февраля поздно вечером на перегоне...
 
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