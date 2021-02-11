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Литовские и польские предприниматели недовольны политикой властей по поддержке в период пандемии
Источник материала: ОНТ
Представители малого бизнеса Литвы решили судиться с правительством. Местные предприниматели вынуждены вместе с семьями существовать на 212 евро в месяц. Такое положение дел возмущает многих.
Литовские предприниматели на днях провели в Вильнюсе символические похороны бизнеса. Это протест против решения властей продлить в стране карантин. Участники акции зажгли свечи и возложили венки. Отдельные организации готовят совместный иск против правительства за понесенные во время карантина потери.
Аналогичные иски в адрес казначейства Польши с требованием возместить ущерб подали польские предприниматели. Прошлым летом местные турагентства пытались договориться с правительством о компенсации. Однако департаменты здравоохранения и развития отклонили предложение. Осенью бизнес закрыли снова. Помощь государства не покрывает даже половину убытков польских компаний.
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Представители малого бизнеса Литвы решили судиться с правительством. Местные предприниматели вынуждены вместе с семьями существовать на 212 евро в месяц. Такое...
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