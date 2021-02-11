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Литовские и польские предприниматели недовольны политикой властей по поддержке в период пандемии

11.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литовские и польские предприниматели недовольны политикой властей по поддержке в период пандемии

Представители малого бизнеса Литвы решили судиться с правительством. Местные предприниматели вынуждены вместе с семьями существовать на 212 евро в месяц. Такое положение дел возмущает многих.  


Литовские предприниматели на днях провели в Вильнюсе символические похороны бизнеса. Это протест против решения властей продлить в стране карантин. Участники акции зажгли свечи и возложили венки. Отдельные организации готовят совместный иск против правительства за понесенные во время карантина потери.

Аналогичные иски в адрес казначейства Польши с требованием возместить ущерб подали польские предприниматели. Прошлым летом местные турагентства пытались договориться с правительством о компенсации. Однако департаменты здравоохранения и развития отклонили предложение. Осенью бизнес закрыли снова. Помощь государства не покрывает даже половину убытков польских компаний. 

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Представители малого бизнеса Литвы решили судиться с правительством. Местные предприниматели вынуждены вместе с семьями существовать на 212 евро в месяц. Такое...
 
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