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Обновленный мост через Птичь открыли в Октябрьском районе
Источник материала: ОНТ
Стратегически важный объект для региона и связующее звено между полесскими районами Гомельской и Брестской областей. Обновленный мост через Птичь открыли в Октябрьском районе.
Современные технологии обеспечат безопасность и надежность. Это дополнительные удобства для местных жителей и развитию территории в целом. Первыми по новому мосту проехали водители районной спецтехники. Теперь по нему ежесуточно будут следовать более полутысячи транспортных средств.
Железобетонный мост через Птичь построили почти 50 лет назад. В последние годы эксплуатация стала небезопасной. Новая конструкция позволит развивать транзитный потенциал, а значит, и экономику региона.
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Стратегически важный объект для региона и связующее звено между полесскими районами Гомельской и Брестской областей. Обновленный мост через Птичь открыли в...
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