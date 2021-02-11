Источник материала: ОНТ

Стратегически важный объект для региона и связующее звено между полесскими районами Гомельской и Брестской областей. Обновленный мост через Птичь открыли в Октябрьском районе.





Современные технологии обеспечат безопасность и надежность. Это дополнительные удобства для местных жителей и развитию территории в целом. Первыми по новому мосту проехали водители районной спецтехники. Теперь по нему ежесуточно будут следовать более полутысячи транспортных средств.

Железобетонный мост через Птичь построили почти 50 лет назад. В последние годы эксплуатация стала небезопасной. Новая конструкция позволит развивать транзитный потенциал, а значит, и экономику региона.

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