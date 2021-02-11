Источник материала: ОНТ

В США продолжается процесс импичмента Дональду Трампу. Это уже вторая попытка выразить недоверие экс-президенту Соединенных Штатов. Финальное голосование должно состояться уже в понедельник.





Если решение об импичменте будет принято в Сенате, то Трамп больше никогда не сможет избираться президентом. Слушания проходят в Капитолии – том самом здании, которое сторонники бывшего президента взяли штурмом 6 января. И на данный момент большинство в Палате представителей не хочет в будущем столкнуться с таким серьёзным политическим конкурентом. Чтобы устранить его, необходимо собрать две трети голосов, а значит, без согласия республиканцев не обойтись.

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