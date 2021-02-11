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Беларусь предоставила доступ европейским экспертам на все объекты Островецкой АЭС

11.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь предоставила доступ европейским экспертам на все объекты Островецкой АЭС

Беларусь предоставила доступ европейским экспертам на все интересующие их объекты Островецкой АЭС. Специалисты провели партнёрский обзор Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.


Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности получили ответы на все вопросы. Им также были предоставлены запрошенные документы и доступ на все участки.  Вслед за этим специалисты приступят к работе над предварительным отчетом.

Беларусь добровольно провела стресс-тесты станции по методологии Евросоюза. При этом оценивались «запасы безопасности», проверка надежности реактора на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В итоге дефицита безопасности на АЭС не выявлено.

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Беларусь предоставила доступ европейским экспертам на все интересующие их объекты Островецкой АЭС. Специалисты провели партнёрский обзор Национального плана...
 
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