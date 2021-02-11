Беларусь предоставила доступ европейским экспертам на все объекты Островецкой АЭС

Источник материала: ОНТ

Беларусь предоставила доступ европейским экспертам на все интересующие их объекты Островецкой АЭС. Специалисты провели партнёрский обзор Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.





Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности получили ответы на все вопросы. Им также были предоставлены запрошенные документы и доступ на все участки. Вслед за этим специалисты приступят к работе над предварительным отчетом.

Беларусь добровольно провела стресс-тесты станции по методологии Евросоюза. При этом оценивались «запасы безопасности», проверка надежности реактора на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В итоге дефицита безопасности на АЭС не выявлено.

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