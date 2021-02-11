МВД: в преддверии Всебелорусского народного собрания предприняты все меры безопасности

Источник материала: ОНТ

Накануне Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел предприняли все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности. Это связано с прибытием в столицу большого количества людей, сообщили в МВД.





Основная задача милиции – предупредить правонарушения. Правоохранители не допустят проведения любых несанкционированных акций. Госавтоинспекция организовала маршруты движения автобусов для перевозки делегатов. Определены и места стоянки транспорта. В связи с этим сегодня и завтра на улицах по периметру Дворца Республики возможны кратковременные ограничения движения.

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