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МВД: в преддверии Всебелорусского народного собрания предприняты все меры безопасности

11.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД: в преддверии Всебелорусского народного собрания предприняты все меры безопасности

Накануне Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел предприняли все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности. Это связано с прибытием в столицу большого количества людей, сообщили в МВД.


Основная задача милиции – предупредить правонарушения. Правоохранители не допустят проведения любых несанкционированных акций. Госавтоинспекция организовала маршруты движения автобусов для перевозки делегатов. Определены и места стоянки транспорта. В связи с этим сегодня и завтра на улицах по периметру Дворца Республики возможны кратковременные ограничения движения.

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Накануне Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел предприняли все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности. Это связано с...
 
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