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МВД: в преддверии Всебелорусского народного собрания предприняты все меры безопасности
Источник материала: ОНТ
Накануне Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел предприняли все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности. Это связано с прибытием в столицу большого количества людей, сообщили в МВД.
Основная задача милиции – предупредить правонарушения. Правоохранители не допустят проведения любых несанкционированных акций. Госавтоинспекция организовала маршруты движения автобусов для перевозки делегатов. Определены и места стоянки транспорта. В связи с этим сегодня и завтра на улицах по периметру Дворца Республики возможны кратковременные ограничения движения.
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Накануне Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел предприняли все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности. Это связано с...
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