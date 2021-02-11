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Кто представит белорусов на ВНС-2021?

11.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто представит белорусов на ВНС-2021?

На Всебелорусском народном собрании соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними – миллионы белорусов, сотни трудовых коллективов. Самый широкий срез общества.


Из 2 700 участников – более 36% женщины. В этот раз немало и молодых делегатов – более 6% нет ещё и 30 лет. Их идеи уравновешивает опыт – каждый десятый участник старше 60 лет. Широко представлены и профессии. Около трети делегатов работают в промышленности, строительстве и в транспортной сфере. Немало работников социально-культурной, сферы услуг, сельского хозяйства и органов госуправления.

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На Всебелорусском народном собрании соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними – миллионы белорусов, сотни трудовых коллективов....
 
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