Кто представит белорусов на ВНС-2021?

Источник материала: ОНТ

На Всебелорусском народном собрании соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними – миллионы белорусов, сотни трудовых коллективов. Самый широкий срез общества.





Из 2 700 участников – более 36% женщины. В этот раз немало и молодых делегатов – более 6% нет ещё и 30 лет. Их идеи уравновешивает опыт – каждый десятый участник старше 60 лет. Широко представлены и профессии. Около трети делегатов работают в промышленности, строительстве и в транспортной сфере. Немало работников социально-культурной, сферы услуг, сельского хозяйства и органов госуправления.

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