Единство. Развитие. Независимость: Минск принимает VI Всебелорусское народное собрание

Источник материала: ОНТ

Сегодня во Дворце Республики пройдёт Всебелорусское народное собрание. Форум, на котором делегаты со всей страны определят, какими будут ближайшие 5 лет для страны. Важнейшее общественно-политическое событие года стартует в 11 часов.





«Единство. Развитие. Независимость» – такой девиз объединит 2 700 участников исторического собрания. В нём примет участие и Президент. Александр Лукашенко традиционно выступит с докладом в первый день работы форума. Открытие, выступления главы государства и участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу радио, а также на сайтах собрания и ведущих государственных СМИ. На обсуждение вынесут основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетие. Участники обсудят направления общественно-политического развития, подведут итоги прошедшего периода. Всебелорусское народное собрание – особая форма народовластия, уникальная возможность обменяться мнениями с участниками из всех регионов и сформировать общность идей. Впервые Всебелорусское народное собрание прошло в 1996 году. И такой формат закрепился.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram