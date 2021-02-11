ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти проводят «Всебелорусское собрание», милиция в напряжении. Онлайн

11.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

11 февраля во Дворце Республики открывается помпезное мероприятие, на которое из регионов свезли сторонников Лукашенко.

***

Вот что входит в подарок для делегата ВНС.

Власти проводят «Всебелорусское собрание», милиция в напряжении. Онлайн

***

Делегатов ВНС привезли во Дворец Республики еще затемно.

Власти проводят «Всебелорусское собрание», милиция в напряжении. Онлайн

Власти проводят «Всебелорусское собрание», милиция в напряжении. Онлайн

***

Милиция Минска готова к любым провокациям, которые могут быть организованы во время проведения Всебелорусского народного собрания. Создан оперативный штаб для отслеживания ситуации, служба идет в усиленном режиме. Об этом в эфире СТВ рассказал Александр Купченя, руководитель одного из подразделений ГУВД Мингорисполкома.

Он также напомнил, что милиции «законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях, которые предусмотрены этим законом».

***

Накануне вечером в минских районах Серебрянка и Запад прошли акции протеста из-за проведения ВНС.

Власти проводят «Всебелорусское собрание», милиция в напряжении. Онлайн

Власти проводят «Всебелорусское собрание», милиция в напряжении. Онлайн

***

Простое математическое доказательство, что это собрание – не всебелорусское.

***

Накануне были озвучены результаты провластного «социсследования», которое анонсировал Александр Лукашенко в связи с приближением Всебелорусского народного собрания. Результаты предсказуемы.

Популярный телеграм-канал «МотолькоПомоги» провел свой опрос среди интернет-пользователей, в котором приняли участие 96 816 человек. Вопросы в анкете были те же, что и в анкете официального социологического исследования. Результаты обратные. На вопрос «Как по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?» 85% пользователей считают, что она развивается в «неправильном направлении».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 февраля во Дворце Республики открывается помпезное мероприятие, на которое из регионов свезли сторонников Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Единство. Развитие. Независимость: Минск принимает VI Всебелорусское народное собрание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by