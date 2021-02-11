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Власти проводят «Всебелорусское собрание», милиция в напряжении. Онлайн
11.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
11 февраля во Дворце Республики открывается помпезное мероприятие, на которое из регионов свезли сторонников Лукашенко.
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Вот
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Делегатов ВНС привезли во Дворец Республики еще затемно.
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Милиция Минска готова к любым провокациям, которые могут быть организованы во время проведения Всебелорусского народного собрания. Создан оперативный штаб для отслеживания ситуации, служба идет в усиленном режиме. Об этом в эфире СТВ рассказал Александр Купченя, руководитель одного из подразделений ГУВД Мингорисполкома.
Он также напомнил, что милиции «законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях, которые предусмотрены этим законом».
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Накануне вечером в минских районах Серебрянка и Запад прошли акции протеста из-за проведения ВНС.
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Простое математическое доказательство, что это собрание –
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Накануне были озвучены результаты провластного «социсследования», которое анонсировал Александр Лукашенко в связи с приближением Всебелорусского народного собрания.
Популярный телеграм-канал «МотолькоПомоги» провел свой опрос среди интернет-пользователей, в котором приняли участие 96 816 человек. Вопросы в анкете были те же, что и в анкете официального социологического исследования. Результаты обратные. На вопрос «Как по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?» 85% пользователей считают, что она развивается в «неправильном направлении».
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11 февраля во Дворце Республики открывается помпезное мероприятие, на которое из регионов свезли сторонников Лукашенко.
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