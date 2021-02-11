Власти проводят «Всебелорусское собрание», милиция в напряжении. Онлайн

Источник материала: Салiдарнасць

11 февраля во Дворце Республики открывается помпезное мероприятие, на которое из регионов свезли сторонников Лукашенко.

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Вот что входит в подарок для делегата ВНС.





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Делегатов ВНС привезли во Дворец Республики еще затемно.









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Милиция Минска готова к любым провокациям, которые могут быть организованы во время проведения Всебелорусского народного собрания. Создан оперативный штаб для отслеживания ситуации, служба идет в усиленном режиме. Об этом в эфире СТВ рассказал Александр Купченя, руководитель одного из подразделений ГУВД Мингорисполкома.

Он также напомнил, что милиции «законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях, которые предусмотрены этим законом».

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Накануне вечером в минских районах Серебрянка и Запад прошли акции протеста из-за проведения ВНС.









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Простое математическое доказательство, что это собрание – не всебелорусское .

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Накануне были озвучены результаты провластного «социсследования», которое анонсировал Александр Лукашенко в связи с приближением Всебелорусского народного собрания. Результаты предсказуемы .

Популярный телеграм-канал «МотолькоПомоги» провел свой опрос среди интернет-пользователей, в котором приняли участие 96 816 человек. Вопросы в анкете были те же, что и в анкете официального социологического исследования. Результаты обратные. На вопрос «Как по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?» 85% пользователей считают, что она развивается в «неправильном направлении».