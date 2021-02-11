Посольство США сделало заявление в адрес одного из госСМИ: «Недопустимо»

Источник материала: Салiдарнасць

Какое именно государственное медиа имеют в виду американские дипломаты – не указывается.

– В Беларуси и во всем мире американские дипломаты, как и дипломаты из других стран, регулярно посещают местные судебные заседания, наблюдают за протестами и демонстрациями, а также встречаются с членами оппозиционных политических партий и правозащитниками, – заявляет Посольство США в Беларуси. – Дипломаты Соединенных Штатов делают это, особенно в случаях, когда речь идет о свободе СМИ, других основных свободах и верховенстве закона, которые имеют большое значение уже достаточно давно.

Белорусские дипломаты в США могут поступить так же; в конце концов, в Америке есть представительство политических партий, судебные процессы, акции протеста и правозащитники. Дипломатическое наблюдение за местными условиями и событиями является общепринятой практикой во всем мире.

Поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата после его наблюдения за судебным процессом по уголовному делу в Минске против журналистов Белсата Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой 9 февраля является недопустимым.

Посольство США в Минске готово ответить на запросы прессы по мере их возникновения. Журналистов Белсата обвинили в «организации мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок», обвинения, которые США, страны-партнеры и правозащитные организации во всем мире назвали возмутительными.