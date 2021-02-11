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Транснефть ждет от Беларуси враждебных действий в отношении "Запад-Транснефтепродукта"

11.02.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Рост налоговой нагрузки в Беларуси и активизация белорусских контрольно-надзорных органов создают реальные предпосылки банкротства и последующей национализации предприятия УП "Запад-Транснефтепродукт" в пользу Минска.

Об этом заявил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, передает Интерфакс.

"Возможный переход УП "Запад-Транснефтепродукт" из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям Российской Федерации (на текущий момент стоимость активов предприятия - 6,7 млрд рублей)", - сказал он.

С 1 января 2020 года в Беларуси ставка налога на прибыль увеличена с 18% до 50%, введен экологический сбор, величина которого составит порядка 80-90 млн рублей ежегодно в 2021-2024 годах. Кроме того, объемы перекачки нефтепродуктов снизились с 6 млн тонн в 2019 году до планируемых 3,4 млн т ежегодно в 2021-2024 годах, отметил Демин.

По его словам, в отношении предприятия наблюдается дискриминация в налоговом обременении. Так, под действие введенного в Беларуси экологического налога попадает фактически только "Запад-Транснефтепродукт", так как он не распространяется на транспортировку нефти и нефтепродуктов белорусского происхождения, а также нефти, транспортируемой по территории республики с территории Украины и из Польши, подчеркнул Демин.

С учетом введения экологического налога, повышения ставки налога на прибыль до 50% и сильного падения объемов транспортировки нефтепродуктов, у предприятия не будет хватать денег на бесперебойную и безаварийную эксплуатацию трубопроводов и на развитие, объяснил представитель "Транснефти".

Повышение тарифа на транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии может повлечь отток транзитных объемов с применением альтернативных видов транспорта и маршрутов, что приведет еще к большему падению показателей экономической деятельности "Запад-Транснефтепродукт", продолжил он.

В результате, по прогнозам "Транснефти", деятельность предприятия в 2021-2024 годах будет убыточной: убыток может составлять 700-800 млн рублей в год, а дефицит денежных средств на конец 2024 года прогнозируется в объеме 1,5 млрд рублей.

"Только при объеме 4,7 млн тонн финансовый результат перестает быть отрицательным, а для поддержания техсостояния трубопровода в объявленный условиях нужно прокачивать не менее 5 млн тонн, тогда удастся аккумулировать 75 млн рублей для ремонтных работ", - заявил Демин.

Он добавил, что с начала 2020 года и до сих пор контрольно-надзорные органы Беларуси усилили проверки предприятия. В частности, из Комитета государственной безопасности, Комитета государственного контроля, Министерства внутренних дел, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента финансовых расследований, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам на предприятие поступило более 150 запросов.

Также руководителей предприятия проверяют на предмет возможного уклонения от уплаты налогов, и это сопровождается психологическим давлением со стороны контрольно-надзорных органов, сообщил он.

Транзит российских нефтепродуктов по территории Беларуси осуществляет УП "Запад-Транснефтепродукт" (Мозырь, Гомельская обл.), собственником имущества которого является российское ПАО "Транснефть". "Запад-Транснефтепродукт" может осуществлять транзит российских нефтепродуктов в направлении Латвии и Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Рост налоговой нагрузки в Беларуси и активизация белорусских контрольно-надзорных органов создают реальные предпосылки банкротства и последующей...
 
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