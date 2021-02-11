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Семашко – в отставку, Рапоту поменяют на Мезенцева

11.02.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Социальные медиа в очередной раз заговорили об отставке посла Беларуси в Москве Владимира Семашко.

Пишут, что подал прошение. Уточняют, что болен, что прошение подано еще осенью 2020 года, что… Помимо того, что Семашко уже исполнился 71 год, у него есть другой повод уйти на пенсию – Семашко выполнил поставленную Лукашенко задачу и обеспечил поставки энергоносителей на вполне вменяемых условиях, могло бы быть и хуже.

Отставка Семашко может быть удовлетворена еще и потому, что многое может поменяться в отношениях РБ и РФ по линии «союзное государство» и не только. И в Минске, и в Москве в 2020 году надругались над конституциями обеих стран и готовятся к долгому забегу обладателей посиневших пальцев за звание «главного политического долгожителя» постсовкового пространства.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, Беларусь и Россия обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, с декабря 2011 года этот пост занимает Григорий Рапота.

Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время, а на его место рассматривается нынешний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, доказавший в 2020 году свою полную профпригодность.

В конце января кадровые вопросы обсуждались в ходе телефонного разговора Путина и Лукашенко. В среду, 10 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас идет подготовка к очной встрече диктаторов.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сказал Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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Социальные медиа в очередной раз заговорили об отставке посла Беларуси в Москве Владимира Семашко.
 
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