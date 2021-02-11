Новый ролик Cadillac, снятый для Супербоула, произвел фурор в Сети

Источник материала: Tut.by

В прошлый уикенд во время трансляции Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги США — Cadillac показал новый видеоролик, призванный напомнить о первом электромобиле бренда.





Ролик повествует о жизни Эдгара Руки-ножницы, сына Эдварда из фильма «Эдвард Руки-ножницы» 1990 года, снятого Тимом Бертоном. По сюжету, Эдгар (его играет Тимоти Шаламе), унаследовавший особенность своего отца (то есть ножницы вместо рук) сталкивается со сложностью решения многих жизненных задач. Чтобы сделать их немного проще, его мать Ким (в ее роли снова появляется Вайнона Райдер) дарит ему кроссовер Lyriq — первый электромобиль Cadillac. И вести его Эдгар может без рук, отпуская руль — благодаря системе Super Cruise, адаптированной для автономного управления. К настоящему времени ролик Cadillac собрал на YouTube уже более двух миллионов просмотров.