Названо время начала продаж потенциального хита Samsung - Galaxy A52

Источник материала: Tut.by

Потенциальный бестселлер Samsung — сренднебюджетный смартфона Galaxy A52 — выйдет в продажу в марте. Об этом сообщает издание PhoneArena .





Издание пишет: «новое сообщение от надежного источника утверждает, что продажи Galaxy A52 стартуют в последнюю неделю марта. Тем не менее, официальный анонс аппарата может состояться немного раньше. То есть, для проверки инсайдерской информации осталось подождать несколько недель».

Далее ресурс публикует полные характеристики устройства, которые «утекали» в Сеть и раньше. Смартфон получит процессоре Qualcomm Snapdragon 720G (в LTE-версии), 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами памяти. Диагональ экрана составит 6,5 дюйма, матрица — AMOLED, основная камера будет состоять из модулей на 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Фронтальный модуль — 32 Мп. Емкость аккумулятора — 4500 мАч с поддержкой 25-ваттной проводной зарядки.

Цвета корпуса — черный, синий, лавандовый, белый. Цена — порядка 400 долларов.

В PhoneArena добавляют: будет и 5G-версия смартфона с процессором Snapdragon 750G. Точное время его выхода в продажу пока не подтверждено. Зато известна ориентировочная цена — 475 долларов.