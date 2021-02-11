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Топ-10 продуктовых брендов Беларуси с наибольшим доверием

11.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы премии «Народная марка» составили топ-10 продуктовых брендов, которые пользуются наибольшим доверием и популярностью в Беларуси.

В категории продовольственных товаров Гран-При с более чем двукратным отрывом от ближайшего продуктового конкурента завоевал крупнейший молочный производитель страны – «Савушкин продукт». Продуктовые бренды лидера рейтинга заняли первые места еще в пяти номинациях. Так, сырный бренд «Брест-Литовск» получил 44,08% голосов в номинации твердых сыров, бренд «Савушкин» - 32,36% в молочных и творожных десертах, «Ласковое лето» - 34,75% в категории сыров плавленых, а «Teos» - 41,28% среди йогуртов. Лидирует «Савушкин продукт» и в категории традиционных молочных продуктов (35,69%). Также брестский производитель занял третье место в новом для себя направлении - номинации глазированных сырков, где получил 12,45% голосов.


Вручение премии «Народная марка» проходит ежегодно, начиная с 2013 года. Исследование потребительских предпочтений белорусов проводится во всех регионах, возрастных категориях и социальных группах. Чуть более 60% респондентов составили женщины, а около 40% – мужчины. Чаще всего голосовали потребители в возрасте от 25 до 34 лет (34,35% респондентов), а также в возрасте от 35 до 44 лет (32,42%).
 
Теги: Брест
 
 
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Организаторы премии «Народная марка» составили топ-10 продуктовых брендов, которые пользуются наибольшим доверием и популярностью в Беларуси.
 
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