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В США показали неизвестное видео захвата Капитолия

11.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США показали неизвестное видео захвата Капитолия

  • 11.02.2021, 10:15
В США показали неизвестное видео захвата Капитолия
фото: Reuters

Некоторые участники беспорядков одеты в полный комплект бронежилетов.

В США показали новое, неизвестное видео штурма Капитолия сторонниками Трампа, сообщает obozrevatel.com.

На кадрах видно, как нападавшие били окна и забирались в здание. Некоторые участники беспорядков были одеты в полный комплект бронежилетов, а у других были щиты, что указывает на их готовность к насилию.

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Некоторые участники беспорядков одеты в полный комплект бронежилетов.
 
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