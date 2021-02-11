Источник материала: Хартия'97

В США показали неизвестное видео захвата Капитолия 11.02.2021, 10:15

фото: Reuters

Некоторые участники беспорядков одеты в полный комплект бронежилетов.

В США показали новое, неизвестное видео штурма Капитолия сторонниками Трампа, сообщает obozrevatel.com .

На кадрах видно, как нападавшие били окна и забирались в здание. Некоторые участники беспорядков были одеты в полный комплект бронежилетов, а у других были щиты, что указывает на их готовность к насилию.

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