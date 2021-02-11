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В США показали неизвестное видео захвата Капитолия
Источник материала: Хартия'97
В США показали неизвестное видео захвата Капитолия
Некоторые участники беспорядков одеты в полный комплект бронежилетов.
В США показали новое, неизвестное видео штурма Капитолия сторонниками Трампа, сообщает
На кадрах видно, как нападавшие били окна и забирались в здание. Некоторые участники беспорядков были одеты в полный комплект бронежилетов, а у других были щиты, что указывает на их готовность к насилию.
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Некоторые участники беспорядков одеты в полный комплект бронежилетов.
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